Manchester United se rapproche de la signature de Casemiro du Real Madrid

Manchester United se rapproche de la signature de la star du Real Madrid Casemiro pour un montant initial de 50,7 millions de livres sterling, selon Sky Sports. Si le déménagement s’avère fructueux, United devra payer 8,5 millions de livres sterling supplémentaires en suppléments aux géants espagnols pour avoir fait venir le Brésilien pour un contrat de quatre ans jusqu’en 2026 avec la possibilité de passer une année supplémentaire. à Old Trafford.

Le manager de United, Erik ten Hag, a été exaspéré par l’échec du club à signer le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong et a maintenant tourné son attention vers le quintuple vainqueur de la Ligue des champions.

Bien que Casemiro soit très apprécié par le patron du Real Madrid, Carlo Ancelotti, il n’est pas considéré comme indispensable étant donné la pléthore d’options de qualité qui s’offrent aux champions d’Europe.

Le déménagement de Casemiro a été initialement défini comme un “long shot” par les fidèles de Manchester United, mais les progrès substantiels réalisés dans les négociations de transfert cette semaine ont conduit beaucoup à croire qu’il pourrait bien se diriger vers Old Trafford.

Le Real Madrid a signé Aurélien Tchouameni cet été et a prolongé le contrat du vétéran Luka Modric jusqu’en 2023. Avec l’Allemand Toni Kroos fournissant une certaine expérience pour se mêler aux jeunes, Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Tchouameni, il serait prudent de dire que les minutes de Casemiro à Santiago Bernabeu sera limité.

Le joueur de 30 ans a presque tout gagné avec les Los Blancos, et selon BUT, il pèse maintenant les avantages et les inconvénients d’un transfert potentiel à Old Trafford.

Un passage en Premier League lui offrirait un nouveau défi dans sa carrière accomplie mais le footballeur vedette sera privé de football de Ligue des champions et devra se contenter de la Ligue Europa. Il retrouvera également ses anciens coéquipiers madrilènes Cristiano Ronaldo et Raphael Varane.

United recherche désespérément un milieu de terrain défensif de qualité depuis des années, et Casemiro fournit les qualités que Ten Hag n’a pas dans son équipe.

Il sera considéré comme prudent pour le Real Madrid de retirer son salaire des livres tout en accumulant des frais de transfert importants, mais les Los Blancos ont souligné que la décision finale appartenait à Casemiro. Le Brésilien enfilera-t-il le maillot du Diable Rouge pour la saison à venir ou restera-t-il au Santiago Bernabeu pour jouer le deuxième violon ? Seul le temps nous le dira !

