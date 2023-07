Manchester United se prépare pour un énorme mouvement de David Alaba – et Erik ten Hag pourrait le jouer hors de position: rapport

Manchester United poursuit la superstar du Real Madrid David Alaba, alors qu’Erik ten Hag rapproche son équipe d’un standard de combat pour le titre.

Les Red Devils sont sur le point de conclure quelques accords après avoir décroché Mason Mount de Chelsea, avec Andre Onana presque confirmé pour rejoindre et Rasmus Holjund le prochain sur le radar. Le coût combiné pourrait bien dépasser 160 millions de livres sterling alors que Ten Hag révise la colonne vertébrale de son côté.

Avec l’annulation du capitanat de Harry Maguire, cependant, il semble que le manager de Manchester United vise un certain leadership au cœur de la ligne de fond – et la star du Real Madrid, Alaba, est apparue comme une option intrigante.

Harry Maguire semble prêt à quitter Manchester United après quatre ans (Crédit image : Getty)

Selon le titre espagnol Nationalle pilier autrichien est recherché pour renforcer les chiffres en défense – donnant à Ten Hag un mal de tête de sélection intrigant.

Alaba est devenu un défenseur central gauche depuis ses deux dernières saisons au Bayern Munich, où il a été contraint d’y jouer initialement en raison d’une crise de blessures. Cependant, Carlo Ancelotti a insisté dans le passé sur le fait que la star polyvalente est en fait la meilleure au centre de la défensecréant une intrigue intéressante à venir, si Ten Hag signait son homme.

Lisandro Martinez et Luke Shaw étaient deux des meilleurs joueurs de United la saison dernière, le premier jouant l’arrière central et le second principalement à l’arrière gauche – bien qu’il ait parfois occupé le poste central. Les deux, vraisemblablement, conserveraient leur place en tant qu’options de premier choix dans la défense.

Mais avec United ayant également besoin d’un joueur excellent en construction et capable dans la deuxième phase de jeu, Alaba peut être utilisé profondément au milieu de terrain aux côtés de Casemiro. Il y a rarement joué au plus haut niveau mais selon Le Parisien (via Image), il aurait d’abord voulu quitter le Bayern pour y jouer.

Lisandro Martinez maintient vraisemblablement Alaba hors de l’équipe… au moins en défense centrale (Crédit image : Catherine Ivill/Getty Images)

Le déménagement du joueur de 31 ans à Madrid a coïncidé avec une autre sorte de crise défensive, alors que Los Blancos vendaient Sergio Ramos et Raphael Varane – ce qui signifie qu’il n’a jamais pu jouer au milieu de terrain pour Ancelotti.

Alaba est valorisé 40 M€ par Marché des transferts.

