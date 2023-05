Manchester United serait disposé à vendre Anthony Martial lors de la prochaine fenêtre de transfert, libérant ainsi des fonds et de l’espace dans l’équipe pour faire une déclaration avant la saison prochaine.

Martial a déménagé à Old Trafford à l’adolescence en 2015 pour 58 millions de livres sterling, avec de grandes choses attendues du Français. Cependant, des performances incohérentes et des blessures ont tourmenté son séjour à Manchester United, et Erik ten Hag en a assez de son manque de disponibilité.

Marcher directement dans le tunnel après avoir été remplacé à la 57e minute contre Bournemouth samedi n’a certainement pas arrangé les choses, et bien que le manager néerlandais n’ait pas critiqué publiquement son joueur, les rapports suggèrent qu’il est ouvert aux offres.

Selon Le soleil, United cherchera à décharger Martial, qui n’a plus qu’un an de contrat, cet été. Le joueur de 27 ans n’a réussi que 10 départs en Premier League cette campagne, avec quatre blessures distinctes qui ont toutes contribué à son temps sur la touche.

Marché des transferts valorise actuellement Martial à 15 millions d’euros, bien que l’on s’attende à ce que Manchester United cherche à gonfler cette valeur. Plus d’argent améliorerait leur budget de transfert, aidant à signer un autre attaquant de haut niveau pour le remplacer.

En effet, les Red Devils seraient désireux de faire venir Neymar Jr du Paris Saint-Germain. Selon L’ÉquipeManchester United a entamé des pourparlers avec le Brésilien pour l’amener au club, soit de manière permanente, soit en acceptant un prêt initial tout en contribuant à son salaire substantiel.

Son coéquipier brésilien Casemiro aurait également contacté Neymar au sujet d’une proposition de transfert, ce dont Jadon Sancho serait certainement très heureux.

Lorsque Neymar a aidé de manière inspirante Barcelone à battre le PSG 6-1 au Camp Nou lors de la finale de la Ligue des champions 2015, renversant un déficit de 4-0 au match aller, Sancho, 14 ans, a tweeté : « Mon idole Neymar. »

Maintenant âgé de 23 ans, Sancho serait probablement en compétition avec Neymar pour une place dans la formation de départ de Manchester United, si le joueur de 31 ans passe en Angleterre.

Les fans du PSG salueraient également le départ de Neymar, après s’être présenté chez lui plus tôt dans le mois pour protester contre sa présence au club.