Manchester United se dirige vers les quarts de finale de la Coupe Carabao

Manchester United s’est qualifié pour les quarts de finale de la Carabao Cup mercredi soir. Les Red Devils se sont occupés de Burnley, 2-0. Christian Eriksen et Marcus Rashford ont fourni les buts de l’équipe d’Erik ten Hag.

Ten Hag sera satisfait de sa performance après une période décevante en Espagne. United a perdu ses deux matches amicaux contre des adversaires de la Liga plus tôt dans le mois. Cependant, le match de mercredi a vu une grande partie de leur contingent de la Coupe du monde revenir avec l’équipe.

Manchester United utilise huit joueurs de la Coupe du monde en Coupe Carabao

Cinq joueurs qui ont participé à la Coupe du monde ont commencé pour dix Hag dans la nuit. Trois autres joueurs du tournoi ont également joué le rôle de remplaçants. Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Christian Eriksen, Tyrell Malacia et Casemiro étaient tous suffisamment en forme pour faire partie du onze de départ. Cependant, les numéros courts au centre du dos signifiaient que Casemiro devait remplacer le poste.

Burnley est entré dans le match en beauté. Après tout, les Clarets sont actuellement en tête du championnat et n’avaient perdu que deux matchs au total à Old Trafford. Le manager Vincent Kompany est revenu à Manchester après avoir passé 11 saisons avec City avant de partir en 2019.

Eriksen et Rashford fournissent les buts

Eriksen a commencé le score pour United avec une finition facile à l’intérieur de la surface de réparation. Le défenseur Aaron Wan-Bissaka a fait un jeu fantastique pour garder le ballon sur le terrain et l’a carré à un Eriksen ouvert. L’arrière droit n’a pas reçu beaucoup de temps de jeu sous dix Hag, mais a été excellent contre Burnley.

Rashford a doublé l’avance de United en seconde période grâce à une longue course et une finition soignée. L’international anglais a dribblé le ballon sur 60 mètres à travers la défense de Burnley et a réussi un tir dans le coin le plus éloigné du filet.

Les visiteurs ont cependant eu quelques occasions plus tard dans le match. Darko Churlinov et Ashley Barnes ont tous deux eu de grandes occasions au but mais n’ont pas réussi à atteindre la cible. La défaite met fin à une séquence de quatre victoires consécutives pour Burnley.

L’équipe de Premier League Brighton & Hove Albion n’a pas eu la même chance que United mercredi. Les Seagulls ont été éliminés de la Coupe Carabao lors d’une séance de tirs au but avec l’équipe de Ligue 1 Charlton Athletic.

