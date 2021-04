La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Man Utd se concentre sur le Kounde de Séville

Défenseur central du Sevilla FC Jules Kounde est au centre de l’attention de Manchester United alors qu’il cherche à signer un nouveau défenseur, comme l’a suggéré Christian Falk de Bild.

L’intérêt de United à renforcer le cœur de sa défense n’est pas un secret, car ils ont été liés à divers joueurs occupant ce poste, y compris le Real Madrid. Raphaël Varane et de la Fiorentina Nikola Milenkovic entre autres.

En fait, selon Falk, Varane est désormais la première option sur la liste de sélection de l’arrière central de Chelsea – ce qui a peut-être joué un rôle dans la décision de United de se concentrer ailleurs en Liga.

Cela dit, ceux d’Old Trafford sont depuis longtemps liés à un transfert potentiel pour le joueur de 22 ans, qui a fait 43 apparitions dans toutes les compétitions pour Séville jusqu’à présent ce trimestre, ainsi que lors des Championnats d’Europe des moins de 21 ans. pour la France.

Quiconque viendra renforcer la défense d’Ole Gunnar Solskjaer accompagnera le capitaine du club Harry Maguire, sans Victor Lindelof ni Eric Bailly en mesure de s’approprier complètement la position.

BLOG EN DIRECT

09h30 BST: Borussia Monchengladbach avant Plaidoyer d’Alassane est suivi par les deux Arsenal et Manchester United, selon le Daily Mail. Plea a marqué 36 buts en 104 matchs depuis qu’il a rejoint Gladbach de Nice dans le cadre d’un contrat de 21 millions de livres sterling il y a trois ans.

Les deux clubs pourraient avoir besoin d’un nouvel attaquant cet été, avec l’incertitude sur l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette et Edinson Cavani.

Le rapport indique que le joueur de 28 ans pourrait être disponible pour seulement 15 millions de livres sterling.

PAPIER GOSSIP

– Le Borussia Dortmund voit le milieu de terrain de 17 ans Jude Bellingham comme intouchable dans la fenêtre de transfert à venir, selon Fabrizio Romano. Il existe de nombreux clubs de Premier League, à savoir Chelsea, intéressés par l’international anglais, mais il est suggéré qu’il restera sur place pour le moment. Ce sera encourageant pour les supporters du BVB, surtout après ses performances impressionnantes contre Manchester City en Ligue des champions.

– Torino espère faire venir l’attaquant de Cagliari Joao Pedro pendant le mercato d’été, comme suggéré par Tuttosport. Il y a une pléthore de clubs en Italie et dans toute l’Europe qui s’intéressent au talisman de Turin Andrea Belotti, avec Manchester United, Liverpool, l’AC Milan et l’Internazionale parmi eux. Il est indiqué que le Brésilien pourrait être amené à remplacer Belotti, voire le persuader de rester sur place plus longtemps, son contrat prenant fin en 2022.

– Napoli souhaite signer Federico Dimarco, l’arrière latéral de Hellas Verona, 23 ans, actuellement prêté par l’Inter Milan, comme le rapporte Calciomercato. Il est suggéré que Vérone ait la possibilité de signer définitivement Dimarco pour 6 millions d’euros à la fin de son prêt, l’Inter obtenant 20% de tout accord futur.

– Les Wolverhampton Wanderers sont prêts à affronter Aston Villa pour signer l’attaquant de Chelsea Tammy Abraham, comme cela a été rapporté par Insider du football. Le joueur de 23 ans a lutté pour le temps de jeu ces derniers mois, ce qui a sensibilisé divers clubs à la disponibilité de l’Anglais cet été. Il y aura concurrence pour le signer, avec des clubs de Premier League et à l’étranger détenant un intérêt, et West Ham United est l’un de ceux qui étaient précédemment liés.