Manchester United « se bat » pour renverser la saison, déclare Erik Ten Hag

Erik ten Hag a déclaré vendredi que Manchester United se battait ensemble pour tenter de redresser la situation après un début de saison calamiteux.

Les Diables Rouges ont perdu quatre de leurs six premiers matches toutes compétitions confondues, laissant au manager néerlandais une tâche majeure à accomplir un peu plus d’un mois après le début de la nouvelle campagne.

United se rendra samedi pour affronter Burnley en difficulté, à la 13e place de la Premier League – ils ont perdu 18 de leurs 35 derniers matches à l’extérieur toutes compétitions confondues.

« C’est ma deuxième année », a déclaré Ten Hag, dont l’équipe la saison dernière a terminé troisième du classement et a mis fin à six années de disette de trophée.

«Je sais que cela ne fait pas toujours qu’augmenter – vous aurez vos écarts et vous en deviendrez plus forts tant que vous resterez ensemble, et c’est ce que nous faisons.

« Le vestiaire, le staff, tout le staff, les entraîneurs, le médical, tout le monde est uni et à United on se bat. »

Des histoires de mécontentement dans le vestiaire ont commencé à émerger tandis que l’attitude des joueurs a également été remise en question.

Ten Hag a tenté de dresser un tableau positif lors de sa conférence de presse d’avant-match, en déclarant : « Je ne sais pas si c’est une fuite mais je connais les opinions, je connais mes joueurs. Tout le monde peut faire des suggestions, nous sommes d’accord.

La mauvaise forme de United a fait du voyage à Burnley une occasion sous haute pression, et ils seront à nouveau privés de Jadon Sancho, qui reste absent de l’équipe après une dispute avec le manager.

On ne sait pas si l’ancien ailier du Borussia Dortmund rejouera pour le club.

« Cela dépend de lui », a déclaré Ten Hag. « Pour le reste, nous nous préparons pour Burnley et c’est notre objectif. Il ne fera pas partie de l’équipe.

United a été gravement touché par les blessures. Raphael Varane, Mason Mount, Sofyan Amrabat et Harry Maguire devaient s’entraîner avant le match à Turf Moor, mais Ten Hag s’est montré prudent lorsqu’on lui a demandé s’ils seraient disponibles.

Au cœur des problèmes de United réside le manque de solidité défensive, avec 14 buts encaissés lors de leurs cinq derniers matchs.

Le gardien Andre Onana a levé les mains après avoir commis une erreur sur le premier but du Bayern lors de la défaite 4-3 en Ligue des champions cette semaine, mais Ten Hag estime que les problèmes sont collectifs.

« Il s’agit de l’équipe et, en tant qu’équipe, nous n’avons pas les résultats en ce moment, donc les individus n’apportent pas non plus la performance que vous attendez, pas seulement un joueur, il y en a plus, y compris le manager », a-t-il déclaré. .

« Je dis toujours à mes joueurs que nous attaquons à 11 et que nous défendons à 11. Quand un ou deux ne font pas leur travail, c’est comme un jeu de cartes, donc il ne s’agit pas seulement d’un ou deux joueurs. »

