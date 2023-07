Manchester United s’attend à une grosse offre pour Scott McTominay – et voici pourquoi

Manchester United pourrait recevoir environ 40 millions de livres sterling pour Scott McTominay cet été, le manager Erik ten Hag cherchant à remodeler son milieu de terrain.

Les Red Devils ont déjà amené Mason Mount au centre du parc et on dit maintenant qu’ils se rapprochent de Sofyan Amrabat de la Fiorentina. Erik ten Hag a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une position problématique pour son équipe alors qu’il cherche à revoir ses options avant la saison prochaine.

Et le prochain à sortir pourrait être Scott McTominay, avec West Ham United qui aimerait l’international écossais. Une offre de 40 millions de livres sterling pourrait-elle être imminente ?

Le manager de West Ham United, David Moyes, voudrait Scott McTominay au stade de Londres (Crédit image : Gustavo Pantano/MI News/NurPhoto via Getty Images)

Selon Sky Sports Nouvelles, les Irons ont eu des entretiens avec McTominay sur un déménagement. Cependant, Declan Rice étant parti pour Arsenal, le milieu de terrain de United n’est pas le seul joueur lié au remplacement du capitaine de David Moyes.

La BBC affirme qu’une offre de 40 millions de livres sterling pour Conor Gallagher a été rejetée par Chelsea, tandis que le gardien déclare qu’une offre de 45 millions de livres sterling pour Joao Palhinha a été rejetée par Fulham. Avec plus de 100 millions de livres sterling brûlés dans la poche arrière des Hammers, chaque club londonien a probablement l’impression qu’il peut obtenir un peu plus pour ses actifs d’un rival bien nanti.

Il ne serait donc pas surprenant que West Ham offre un montant similaire pour McTominay dans les prochains jours. L’insistance de Sky, cependant, sur le fait qu' »il y a un écart entre les valorisations » signifie peut-être que cette saga pourrait s’éterniser.

McTominay a 26 ans et n’est évalué qu’à 25 millions d’euros par Marché des transferts. Une offre comprise entre 30 et 40 millions de livres sterling serait un coup d’État pour les Red Devils, qui ont produit McTominay de leur académie – d’autant plus que la Fiorentina exigerait 30 millions de livres sterling, selon Corriere Della Serra en Italie.

Sofyan Amrabat pourrait remplacer directement Scott McTominay (Crédit image : Getty Images)

Dans leur rapport, Le gardien déclarent également que West Ham a demandé le prêt de Harry Maguire, ce qui signifie que les affaires entre Moyes et ses anciens employeurs pourraient ne pas être terminées après tout transfert de McTominay.

C’est le problème lorsque vous vendez un joueur à neuf chiffres – cela peut faire grimper le prix d’autres transactions…

