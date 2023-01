Manchester United s’apprête à terminer un été sensationnel pour Harry Kane

Après avoir signé avec le Néerlandais Wout Weghorst, Manchester United semble avoir trouvé un autre personnage clé pour le rôle de l’attaquant sur le marché des transferts. Il est largement rapporté que le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a exprimé son intérêt à réaliser un coup sensationnel pour l’attaquant de Tottenham Hotspur, Harry Kane. Cependant, la direction de l’équipe de Manchester United devrait déposer une offre pour Kane à la fin de la saison. Un rapport publié par Daily Express affirme que Tottenham Hotspur est au courant des derniers développements et que la direction de l’équipe a déjà commencé à se préparer au coup de poing lors du prochain mercato estival.

Les formidables prouesses de buteur de Harry Kane ont déjà attiré plusieurs géants européens, mais Manchester United semble être le favori dans la poursuite de l’attaquant anglais. Le rapport indique en outre qu’une situation financière désastreuse pourrait forcer Manchester United à opter pour un accord d’échange.

L’ancien attaquant de Manchester United, Louis Saha, s’est récemment ouvert sur le développement. Et l’ancien international français pense que l’équipe basée à Old Trafford sera certainement la destination idéale pour Kane.

“Sur la base de l’histoire, Manchester United conviendrait parfaitement à Harry Kane. On lui garantirait 30 buts par saison et il aurait plus de chances de remporter un trophée. Ils ont aussi tellement de qualité au milieu de terrain à Casemiro et Christian Eriksen. Je ne vois que du positif à y aller car c’est une équipe tellement avant-gardiste. Cela conviendrait vraiment à son jeu », a déclaré Louis Saha lors d’une conversation avec Paddy Power.

Le contrat actuel de Harry Kane avec Tottenham Hotspur entrera dans la dernière année à la fin de cette saison. Le joueur de 29 ans avait failli signer pour Manchester City, champion en titre de la Premier League, la saison dernière, mais Kane a finalement changé d’avis et a décidé de rester dans le club du nord de Londres.

Harry Kane a rejoint Tottenham Hotspur en juillet 2013. Kane a jusqu’à présent marqué 264 buts après avoir disputé 407 matchs pour les Spurs. Kane, avec 198 buts à son actif, se retrouve à la troisième place de la liste des meilleurs buteurs de tous les temps de la Premier League. Dans le circuit international, Kane a 53 buts à son actif. Il a remporté le prestigieux Golden Boot Award en 2018 après avoir trouvé le fond du filet à six reprises lors de la Coupe du monde de Russie.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici