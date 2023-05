Manchester United est devenu le favori pour signer Mason Mount, après qu’il a été révélé que le milieu de terrain de Chelsea préfère déménager à Old Trafford s’il part cet été.

Selon L’athlétisme, Mount penche pour Manchester United, avec des discussions entre les deux clubs attendues dans un avenir proche. Arsenal, Liverpool et le Bayern Munich, qui souhaitent tous faire venir le joueur de 24 ans, ont également été informés de la préférence de Mount.

Le contrat de Mount à Chelsea doit expirer en 2024, mais après avoir rejeté plusieurs nouveaux accords à Stamford Bridge, la hiérarchie cherche à le décharger cet été pour apporter des fonds indispensables.

Le patron par intérim de Chelsea, Frank Lampard, a déclaré que Mount signerait un nouveau contrat à Chelsea « dans un monde idéal », tandis que l’entraîneur-chef entrant Mauricio Pochettino souhaiterait également garder l’international anglais dans son équipe pour la saison prochaine.

Lampard a décrit Mount comme un « joueur de premier ordre » dans le passé lorsqu’il a discuté de son avenir, soulignant ses qualités en tant qu’individu.

« Je pense que mon opinion est assez claire », a déclaré Lampard. « Je n’ai pas besoin de préciser ce que je pense de Mason en tant que joueur. Il ne fait aucun doute que Mason est un joueur de premier ordre grâce à ce qu’il apporte à l’équipe en possession et hors possession.

« Nous aurions pu en finir avec lui dans les matchs que nous avons déjà joués cette saison. Mais le tableau d’ensemble est quelque chose qui va devenir plus clair dans les semaines et les mois à venir, et ce sera le club et Mason qui auront des conversations ensemble.

Chelsea aurait besoin de 85 millions de livres sterling pour tout transfert potentiel, ce qui créerait des pierres d’achoppement. Manchester United a également l’intention de recruter un nouvel attaquant et doit également tenir compte de la réglementation du fair-play financier (FFP).

Avec leurs propres considérations FFP à faire, Chelsea pourrait cependant vendre beaucoup moins cher que ce chiffre rapporté. Après avoir dépensé plus de 600 millions de livres sterling au cours des deux dernières fenêtres de transfert, les Blues doivent vendre des joueurs pour lever des fonds avant la date limite du 30 juin afin de respecter le règlement financier.

Transfermarkt valorise Mount à 55 millions de livres sterling.