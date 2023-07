Manchester United s’apprête à signer un accord avec l’attaquant Wonderkid: rapport

Manchester United semble être aux commandes pour décrocher un attaquant extrêmement prometteur à une fraction de ce qu’ils pensaient devoir payer pour un.

Les Red Devils sont à la recherche d’un nouveau numéro 9 depuis le départ de Cristiano Ronaldo la saison dernière. Les fonds sont cependant limités cet été – et les sommes à neuf chiffres citées pour Harry Kane et Victor Osimhen dépassent de loin le budget d’Erik ten Hag.

Après avoir cherché à conclure un accord pour Mason Mount pour environ 55 millions de livres sterling par Fabrice Romanol’attention se tourne maintenant vers un attaquant, un défenseur et un gardien de but, alors que la colonne vertébrale de l’équipe de Manchester United semble être reconstruite.

Mason Mount devrait rejoindre Manchester United (Crédit image : Glyn Kirk/AFP via Getty Images)

Corriere dello Sport en Italie rapporte qu’Atalanta ne veut qu’entre 34 et 39 millions de livres sterling pour l’attaquant danois Rasmus Hojlund – et que United vient de voir une offre de 31 millions de livres rejetée.

Il est probable que les Red Devils pourraient également augmenter leur offre pour atteindre le prix demandé – ou au moins offrir plus d’argent en compléments à la Serie A.

Il semble cependant y avoir une hypothèse selon laquelle Hojlund ne serait pas suffisant pour la ligne avant de United cet été. Ten Hag avait ciblé des attaquants de renom et s’installer sur le joueur de 20 ans serait un gros pari.

Hojlund offre de la hauteur et du physique dans la région mais est relativement inexpérimenté et non testé en Premier League.

(Crédit image : Lars Ronbog / FrontZoneSport via Getty Images)

Les 20 fois champions d’Angleterre voulant également faire venir Andre Onana du plus haut niveau italien cet été, cela pourrait être une fenêtre de transfert coûteuse à Old Trafford.

Marché de transfert valorise Hojlund à 45 millions d’euros.

Plus d’articles sur Manchester United

Informations sur les transferts de Manchester United fait le tour, les Red Devils étant censés être à la recherche de plusieurs stars cet été.

Ten Hag veut un nouvel attaquant. L’attaquant de l’Atalanta Rasmus Hojlund a été lié à un déménagement de 40 millions de livres sterling, tandis que Mohammed Kudus coûterait autantaussi. Kim Min-jae est sérieusement liéealors que Mason Mount continue de faire l’objet de rumeurs, aussi. Incroyablement, Neymar a également été lié.

United a également été aurait un intérêt pour le milieu de terrain américain Taylor Boothalors que Adrian Rabiot a été liéaussi.