Manchester United s’apprête à signer « le prochain Neymar »: rapport

Manchester United serait prêt à signer le prochain Neymar dans le but de redresser sa saison.

Les Diables Rouges ont connu un début de campagne difficile, perdant quatre de leurs six matches toutes compétitions confondues. Le week-end dernier a été marqué par une défaite démoralisante contre Brighton & Hove Albion, suivie d’une défaite en Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Le manager Erik Ten Hag a admis qu’en raison de blessures, il n’a pas été en mesure d’aligner son alignement le plus solide possible – et avec les absences qui s’accumulent et la forme diminue, il semble que de nouveaux ajouts pourraient être une nécessité en janvier.

Bruno Fernandes de Manchester United semble abattu après la défaite de l’équipe lors du match de Premier League contre Brighton & Hove Albion (Crédit image : Michael Regan/Getty Images)

Selon un rapport de Fiches via le Nouvelles du soir de ManchesterManchester United prépare une offre pour le prodige Marcos Leonardo.

Le joueur de 20 ans a fait irruption sur la scène de Santos et a été présenté comme la dernière superstar de l’équipe brésilienne, suivant les traces de Neymar, Robinho et Santos. Des joueurs comme Arsenal et Barcelone ont été associés à des mouvements.

Le Brésilien joue à gauche ou à l’avant, ce qui signifie qu’il pourrait bien couvrir des joueurs comme Marcus Rashford et Rasmus Hojlund. La signature d’une star brésilienne permettra sans aucun doute à United de payer un prix équitable, plutôt que le genre de frais de transfert gonflés auxquels ils ont été habitués ces derniers temps.

La Gazzetta Dello Sport a affirmé que Leonardo était recherché par United en août, avec la starlette comparé à Neymar dans le passé pour ses talents précoces.

Marcos Leonardo de Santos est recherché par Manchester United (Crédit image : Ricardo Moreira/Getty Images)

Leonardo a été classé dans FFT liste des adolescents les plus excitants du monde début 2024.

Leonardo est apprécié par Marché de transfert vaudra 17 millions d’euros.

