Manchester United est prêt à récompenser Edinson Cavani avec un nouveau contrat.

L’Uruguayen a signé un contrat d’un an avec les Red Devils après s’être joint à un transfert gratuit du Paris Saint Germain.

Cavani a marqué des buts clés lors de victoires contre Everton et Southampton pour renvoyer United dans la course au titre et les demi-finales de la Coupe EFL.

L’attaquant devrait avoir 34 ans en février, mais les patrons de United sont désireux de le lier à Old Trafford jusqu’en 2022 avec une prolongation de contrat de 12 mois pour éloigner tout prétendant potentiel, selon le Daily Star.

On pense qu’Ed Woodward a parlé à Cavani de la prolongation de son séjour et les deux parties sont désireuses de conclure un accord.

Cavani a remboursé la confiance des chefs unis qui ont approuvé un accord de 210000 £ par semaine cet été.

Ole Gunnar Solskjaer a salué l’impact du vétéran au club.

« Il est toujours l’un des joueurs les plus en forme que nous ayons », a déclaré le Norvégien.