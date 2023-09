Manchester United s’apprête à prêter Reguilón de Tottenham – sources

Manchester United s’apprête à signer Sergio Reguilón pour un prêt d’une saison de Tottenham, ont déclaré des sources à ESPN.

Le joueur de 26 ans a été autorisé à voyager pour un examen médical après que les deux clubs se soient mis d’accord sur les conditions suite à la décision de United de détourner leur attention de Marc Cucurella de Chelsea.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

United est à la recherche d’une couverture arrière gauche après avoir appris que Luke Shaw risque plusieurs semaines d’absence en raison d’une blessure à la cuisse, rejoignant l’option de remplacement Tyrell Malacia sur la touche.

Cucurella figurait sur la liste restreinte de United, mais la décision de Chelsea de l’affronter lors de la victoire de la Coupe EFL mercredi contre l’AFC Wimbledon signifiait qu’il ne pourrait pas rejoindre l’équipe d’Erik ten Hag et ensuite jouer pour un troisième club cette saison si son prêt à Old Trafford était écourté en janvier. quand Shaw et Malacia devraient être disponibles.

Sergio Reguilón a passé la saison dernière en prêt à l’Atlético Madrid et n’a pas encore fait une apparition pour Tottenham cette campagne. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Reguilon a été jugé excédentaire par rapport aux besoins du nouvel entraîneur-chef des Spurs, Ange Postecoglou, après avoir été prêté l’année dernière à l’Atletico Madrid.

L’Espagnol a rejoint Tottenham en provenance du Real Madrid en 2020 pour 25 millions de livres sterling, disputant 52 matches de Premier League.

Pendant ce temps, les Spurs devraient se renseigner sur la disponibilité de Conor Gallagher de Chelsea alors qu’ils cherchent à améliorer leurs options de milieu de terrain.

Les Blues ont refusé une offre de 40 millions de livres sterling pour Gallagher de West Ham en juillet.

Tottenham recherche également un accord pour Brennan Johnson de Nottingham Forest, le club des Midlands le valorisant à environ 45 millions de livres sterling.