Manchester United s’apprête à placer une offre de 30 millions d’euros pour le jeune lillois Carlos Baleba, selon un rapport

Alors que les clubs de Premier League sont prêts à renforcer leurs équipes cet été, le nom d’un milieu de terrain talentueux fait le tour du marché des transferts et c’est le Lillois Carlos Baleba, un footballeur camerounais de 19 ans.

Pas moins de quatre clubs anglais seraient intéressés à jouer à Baleba avec Manchester United et Newcastle United en tête de la course. Maintenant, un rapport de La Voix des Sports a révélé que United s’apprêtait à proposer un gros contrat pour garantir la signature avec une offre de 30 millions d’euros sur la table.

Alors que Transfermarket.com a fixé le prix de Baleba à 3 millions d’euros, l’offre de United est certainement lucrative pour le prodige, qui n’a fait son apparition que la saison dernière.

L’entourage de Baleba a refusé de révéler le nom d’un club mais a confirmé le montant des frais potentiels, selon un rapport de Sports Witness. Outre United et Newcastle, les autres clubs de Premier League qui gardent un œil sur Baleba incluent Arsenal et Liverpool. Des dépisteurs de la Juventus, de l’AC Milan, de Nice et de Monaco auraient également visité le Stade Pierre-Mauroy cette saison pour voir le milieu de terrain de Lile en action.

Reconnu comme un fan de Paul Pogba, Carlos Baleba a rejoint le LOSC Lille en provenance de l’académie des Brasseries du Cameroun en janvier dernier. Il a signé son premier contrat professionnel l’été dernier lorsque le patron de Lille, Paulo Fonseca, l’a appelé pour l’entraînement de l’équipe première, impressionné par les dribbles et la distribution du jeune. Conformément à ses contrats existants, Baleba pourrait rester avec le club français jusqu’en juin 2026.

Bien qu’il soit un nouvel ajout à l’équipe, Carlos Baleba a obtenu un temps de match important lors de sa première saison avec Lille. En entrant sur le terrain en tant que titulaire en cinq matchs, le jeune milieu de terrain a été testé 19 fois comme remplaçant par Paulo Fonseca.

Utilisé principalement au poste de milieu de terrain central, Carlos Baleba possède également la capacité d’arracher le ballon de la pointe d’un défenseur. Comme son idole Pogba, le joueur de 19 ans peut également jouer le rôle de joueur box-to-box, tandis que ses talents de passeur et de dribbleur sont tout aussi impressionnants.

Manchester United visera la Ligue des champions la saison prochaine. Dans ce scénario, le patron Erik Ten Hag cherche désespérément à trouver un partenaire méritant pour Casemro et l’inclusion de Carlos Baleba devrait renforcer leur milieu de terrain.