Manchester United s’apprête à lancer une offre publique d’achat massive sur le Qatar – potentiellement d’ici une semaine

Manchester United doit faire l’objet d’une offre de propriété basée au Qatar dans les prochains jours.

C’est selon le courrier (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui dit que United pourrait être le prochain club de Premier League à être repris par des acheteurs du Moyen-Orient, après Manchester City et Newcastle United, détenus respectivement par des groupes émiriens et saoudiens.

Il pourrait également être prévu de donner à Erik ten Hag un énorme budget de transfert pour remodeler les Red Devils comme il l’entend.

Selon le rapport, “des personnes fortunées basées dans cet État riche en pétrole, soutenues par l’organisation de la Coupe du monde par le Qatar, ont jeté leur dévolu sur un club qu’elles considèrent comme les ‘joyaux de la couronne du football'”.

United est l’un des clubs les plus en vue au monde, bien sûr, et l’équipe de Premier League la plus titrée de tous les temps avec 13 titres à l’ère moderne.

Le monarque du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, est apparemment un grand fan de United – et avec les propriétaires actuels, la famille Glazer, fixant une date limite pour les offres vers la mi-février, il y a de l’espoir qu’une offre pour le club puisse être faite rapidement.

Le rapport indique également que les investisseurs intéressés par l’achat de Manchester United sont un groupe différent de ceux qui possèdent Paris Saint-German, Qatari Sports Investments.

Parallèlement à une offre basée au Qatar, United attend l’intérêt de Sir Jim Ratcliffe (s’ouvre dans un nouvel onglet)propriétaire de Nice en Ligue 1 et supporter de longue date de United.

Étoile de l’UFC Conor McGregor a également vanté l’achat potentiel (s’ouvre dans un nouvel onglet) la tenue d’Old Trafford.

Des offres formelles doivent être soumises pour acheter United. Le club a eu une fenêtre calme en janvier mais a fait venir Marcel Sabitzer le jour de la date limite après que Christian Eriksen ait subi une blessure à long terme.

