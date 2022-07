Manchester United s’apprête à changer de gardien

Manchester United semble se rapprocher de sa deuxième signature du mercato estival.

Les Red Devils ont déjà signé Tyrell Marcia en tant que remplaçant / compétition pour Luke Shaw.

Ils ont également été étroitement liés au milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong tout au long de la fenêtre.

Maintenant, cependant, il semble que la centrale de Manchester recrute un nouveau gardien de but cet été.

Le joueur en question est Thomas Strakosha, qui est actuellement agent libre après l’expiration de son contrat avec la Lazio fin juin.

Au total, Strakosha a joué à 208 reprises pour la Lazio, gérant 62 clean sheets au total. 31 de ces sorties ont eu lieu la saison dernière, dont huit en Ligue Europa.

: Manchester United se rapproche d’un accord pour le gardien Thomas Strakosha. L’international albanais de 27 ans est disponible en transfert gratuit après avoir quitté la Lazio. – les sources de talkSPORT comprennent Écoutez ☞ https://t.co/VJgUHnqdM1 pic.twitter.com/Ivuaq9TxgT – talkSPORT (@talkSPORT) 9 juillet 2022

La signature de Strakosha n’est pas trop surprenante car Manchester United a déjà laissé son gardien de but remplaçant actuel, Dean Henderson, être prêté au nouveau promu Nottingham Forest pour la campagne 2022/23.

Strakosha peut-il défier David de Gea pour la première place à Old Trafford ?

