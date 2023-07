Manchester United s’apprête à accepter les conditions personnelles d’Andre Onana avant le transfert proposé

Manchester United devrait convenir aujourd’hui de conditions personnelles avec le gardien de l’Inter Milan Andre Onana, et les clubs sont sur le point de finaliser ses frais de transfert.

Onana est sur le point de signer un contrat de cinq ans et devrait s’envoler pour New York mercredi avec l’équipe d’Erik ten Hag pour leur tournée de pré-saison s’il termine son examen médical à temps. Il rejoindra plus tard sinon.

Les discussions sur le salaire d’Onana ont fait une percée samedi et maintenant qu’elles sont effectivement terminées, le prix que United paiera pour lui devrait être réglé rapidement. United a fait une offre d’ouverture d’une valeur allant jusqu’à 45 millions d’euros (38,6 millions de livres sterling) pour le joueur de 27 ans au début du mois, mais le club de Serie A a résisté pour plus de 60 millions d’euros.

Un compromis devrait être trouvé aujourd’hui ou demain, United ayant récemment proposé 43 millions d’euros plus 5 millions d’euros de modules complémentaires, bien que le chiffre exact soit toujours en cours de négociation.

Onana souhaitait déménager à Old Trafford, où il rejoindrait Ten Hag après leur passage à Ajax.

United a intensifié sa poursuite de l’ancien international camerounais après le départ de David de Gea après 12 ans au club.

L’athlétisme a rapporté le mois dernier que De Gea avait signé une prolongation avec United, seulement pour que le club renonce à la proposition convenue.

L’accord pour Onana ouvrira la voie à Nottingham Forest pour soumissionner pour Dean Henderson.

Onana a commencé sa carrière senior à l’Ajax après avoir traversé les rangs des jeunes de Barcelone, attirant l’attention de l’Eredivisie avec sa portée de passe et sa confiance avec le ballon à ses pieds.

Ces compétences ont été exposées lors de la course de l’Inter à la finale de la Ligue des champions la saison dernière, où ils ont perdu 1-0 contre Manchester City.

Ten Hag est également à la recherche d’un attaquant cet été, avec des pourparlers en cours pour un accord potentiel avec Rasmus Hojlund d’Atalanta, mais United espère faire appel à plusieurs joueurs pour financer leur campagne de recrutement.

Fred, Donny van de Beek, Anthony Elanga et Scott McTominay font partie de ceux dont les sorties pourraient être sanctionnées.

United s’envolera pour l’Amérique mercredi après un match amical de pré-saison plus tôt dans la journée contre Lyon.

L’équipe de Ten Hag affrontera Arsenal dans le New Jersey le 22 juillet, avant des matchs contre Wrexham (25 juillet), le Real Madrid (26 juillet) et le Borussia Dortmund (30 juillet).

Pourquoi Onana conviendrait parfaitement

Analyse par Matt Pyzdrowski

Onana est un joueur que Ten Hag connaît bien. Il était un habitué de l’Ajax sous le Néerlandais et connaît bien l’approche du manager.

L’international camerounais a une portée de passe exceptionnelle, une confiance avec le ballon à ses pieds, maîtrise très bien sa boîte et est également un tireur exceptionnel.

Ces compétences ont été exposées lors de la course de l’Inter à la récente finale de la Ligue des champions, où ils ont perdu 1-0 contre Manchester City. Même en cas de défaite, le joueur de 27 ans a montré sa capacité de gardien de but de classe mondiale.

Alors que City était l’équipe que tout le monde s’attendait à dominer en possession et à briser l’opposition grâce à la capacité de son gardien de but sur le ballon, c’est en fait l’Inter qui a causé le plus de problèmes grâce en grande partie à la bravoure d’Onana qui s’est développée par l’arrière.

(Photo : Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)