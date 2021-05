Manchester United retarde la soirée de titre de Premier League à Manchester City

Manchester Cityde première ligue les célébrations du titre ont été de nouveau suspendues car Manchester United s’est battu pour gagner 3-1 à Aston Villa dimanche. L’équipe de Pep Guardiola a raté une chance de sceller le titre lorsqu’elle a perdu 2-1 contre Chelsea samedi. City aurait pu commencer la fête si United, deuxième, avait perdu à Villa Park, mais leurs rivaux ont gardé le champagne des dirigeants sur la glace avec un acte d’évasion en seconde période. Après la fusée de Bertrand Traoré en première mi-temps, United a égalisé grâce au penalty de Bruno Fernandes avant que Mason Greenwood et Edinson Cavani ne quittent City frustrés. City, avec trois matchs à jouer, a maintenant 10 points d’avance sur United, qui a quatre matchs à jouer.

United accueille Leicester mardi et Liverpool jeudi, avec une défaite dans l’un ou l’autre de ces matches garantissant le titre à City, qui sera le prochain en action à Newcastle vendredi.

Les finalistes de la Ligue Europa adoreraient faire attendre City le plus longtemps possible alors qu’ils tentent de remporter la deuxième place, ce qui serait leur plus haute position de fin de saison depuis la prise de fonction d’Ole Gunnar Solskjaer en décembre 2018.

Mais la forme fulgurante de City a transformé la course au titre en procession depuis la nouvelle année et ce n’est qu’une question de temps avant que leur couronnement ne soit confirmé.

Ils devront attendre encore 48 heures au moins en raison de la dernière démonstration de courage de United.

Villa a pris les devants à la 24e minute grâce à Traoré, qui a viré brusquement dans la surface de réparation et a haussé les épaules de Victor Lindelof avant de briser une superbe frappe dans le coin supérieur sous un angle aigu.

Mais l’équipe de Solskjaer a été experte lors des retours en deuxième mi-temps cette saison et Paul Pogba a remporté un penalty à la 52e minute lorsque Douglas Luiz s’est inutilement empaqueté sur le milieu de terrain de United.

Sergio Aguero de City avait raté un penalty contre Chelsea avec un effort risqué de « Panenka », mais Fernandes était beaucoup plus clinique en envoyant le gardien de Villa Emiliano Martinez dans le mauvais sens.

Greenwood a donné l’avantage à United quatre minutes plus tard alors qu’il passait devant Tyrone Mings sur le bord de la surface et conduisait une finition basse devant la faible tentative d’arrêt de Martinez.

United a subi un coup dur lorsque leur capitaine Harry Maguire a boité après être entré en collision avec Anwar El Ghazi.

Mais Cavani a bouclé les points avec une tête du centre de Marcus Rashford à la 87e minute.

L’attaquant de Villa Ollie Watkins a été expulsé quelques instants plus tard pour une deuxième réservation après avoir plongé dans une tentative infructueuse de gagner un penalty.

BRIGHTON ROCKED

Au début du match de dimanche, Brighton a raté une chance d’assurer sa survie lors d’une défaite dramatique 2-1 contre les Wolves.

Brighton a pris la tête après 13 minutes lorsque Lewis Dunk a pris la tête dans le coin de Pascal Gross.

L’équipe de Graham Potter avait besoin d’une victoire pour être sûre d’éviter la relégation.

Mais le capitaine de Brighton, Dunk, a été expulsé à la 53e minute après avoir retiré Fabio Silva alors que l’attaquant des Wolves passait au but.

Les loups ont tiré le meilleur parti de leur avantage numérique à la 76e minute alors qu’Adama Traoré a tiré à la maison après avoir échangé des passes avec Silva.

Brighton n’a pas pu tenir le coup et Morgan Gibbs-White l’a remporté pour les Wolves à la 90e minute avec une belle finition pour son premier but en Premier League.

Ajoutant aux malheurs de Brighton, l’attaquant français Neal Maupay a été expulsé pour langage grossier et abusif après le coup de sifflet final.

Les Seagulls sont 10 points au-dessus de la zone de relégation, avec le troisième en bas Fulham, qui a quatre matchs à jouer, jouant à Burnley lundi.

Plus tard, le cinquième hôte de West Ham, Everton, tente de combler l’écart sur Leicester, quatrième.

Les Hammers, qui font une charge inattendue pour la qualification en Ligue des champions, sont à cinq points de Leicester, qui a perdu contre Newcastle vendredi.

Le deuxième fond de West Bromwich Albion, à 10 points de la sécurité avec quatre matchs à jouer, sera relégué s’ils perdent à Arsenal lors du dernier match de dimanche.

