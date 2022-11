Manchester United répond aux commentaires explosifs de Cristiano Ronaldo

Manchester United a déclaré qu’il tentait d’établir tous les faits derrière l’interview explosive de Cristiano Ronaldo avec Piers Morgan.

Ronaldo, dans l’interview, a déclaré que Manchester United l’avait trahi et qu’il était expulsé, alors qu’il n’avait aucun respect pour le manager Erik ten Hag.

Jusqu’à présent, seuls des extraits ont été publiés et United dit qu’il attendra avant de décider de sa prochaine étape.

“Manchester United note la couverture médiatique concernant une interview de Cristiano Ronaldo”, a déclaré le club de Premier League.

“Le club examinera sa réponse après que tous les faits auront été établis.

“Notre objectif reste de préparer la seconde moitié de la saison et de poursuivre l’élan, la conviction et l’unité en cours de construction entre les joueurs, l’entraîneur, le personnel et les fans.”

Ronaldo a rejoint United depuis la Juventus pour un deuxième passage à Old Trafford en août 2021 pour un contrat de deux ans, retournant au club où il a remporté huit trophées majeurs de 2003 à 2009.

Dans une interview avec Piers Morgan pour TalkTV, publiée dimanche, on a demandé à Ronaldo si la hiérarchie de United essayait de le pousser hors du club.

«Oui, pas seulement l’entraîneur (Ten Hag), mais deux ou trois autres gars autour du club. Je me suis senti trahi”, a-t-il déclaré.

“Oui, je me sens trahi, et j’ai senti que certaines personnes ne voulaient pas de moi ici, pas seulement cette année, mais aussi l’année dernière.”

Le mois dernier, Ten Hag a déclaré que Ronaldo avait refusé de remplacer Tottenham Hotspur lorsque l’attaquant a marché dans le tunnel avec quelques minutes de match restantes après avoir été laissé sur le banc.

Il ne faisait alors pas partie de l’équipe qui affrontait Chelsea le samedi suivant.

L’attaquant de 37 ans, qui sera capitaine du Portugal lors de la Coupe du monde au Qatar, a déclaré à propos de Ten Hag : “Je n’ai pas de respect pour lui car il ne me montre pas de respect. Si tu ne me respectes pas, je n’aurai jamais de respect pour toi.”

United n’a pas immédiatement répondu lorsqu’il a été contacté par Reuters pour un commentaire. Après le match contre Tottenham, Ten Hag a déclaré que Ronaldo restait “un joueur important dans l’équipe”.

Ronaldo a déclaré que Manchester United ne l’avait pas soutenu lorsque sa fille a été transportée à l’hôpital en juillet. Il a déclaré que le club doutait de lui et avait fait preuve d’un manque d’empathie lorsqu’il n’était pas arrivé à temps pour l’entraînement de pré-saison.

“Je pense que les fans devraient connaître la vérité”, a-t-il déclaré.

« Je veux le meilleur pour le club. C’est pourquoi je suis venu à Manchester United.

“Mais vous avez des choses à l’intérieur qui ne (nous) aident pas à atteindre le plus haut niveau comme City, Liverpool et même maintenant Arsenal… un club de cette dimension devrait être au sommet de l’arbre à mon avis et ils ne le sont pas, malheureusement.”

Le premier passage de Ronaldo était sous la direction de l’ancien entraîneur de United, Alex Ferguson, qui a pris sa retraite en 2013. Le Portugais a déclaré que sa vision du club était partagée par Ferguson.

« La progression était nulle Depuis le départ de Sir Alex (Ferguson), je n’ai vu aucune évolution dans le club. Rien n’avait changé”, a déclaré Ronaldo.

“Il sait mieux que quiconque que le club n’est pas sur la voie qu’il mérite d’être.

“Il sait. Tout le monde sait. Les gens qui ne voient pas ça… c’est parce qu’ils ne veulent pas voir, ils sont aveugles.”

Ronaldo a également critiqué la décision du club la saison dernière de remplacer le manager Ole Gunnar Solskjaer, un ancien coéquipier des Portugais, par Ralf Rangnick.

Rangnick avait quitté son poste de responsable du sport et du développement du côté russe du Lokomotiv Moscou pour prendre la relève à Old Trafford.

“Après que le club ait limogé Ole, ils ont amené le directeur sportif Ralf Rangnick, ce que personne ne comprend”, a déclaré Ronaldo.

“Ce type, il n’est même pas entraîneur. Un grand club comme Manchester United apporte un directeur sportif qui m’a surpris, mais aussi le monde entier.”

(Avec les contributions des agences)>

