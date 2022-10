Manchester United remporte la Ligue Europa face à Omonia Nicosie

Marcus Rashford est sorti du banc pour marquer deux fois et aider Manchester United à surmonter un déficit à la mi-temps pour battre Omonia Nicosie 3-2 lors d’un affrontement en phase de groupes de la Ligue Europa à Chypre jeudi.

Avec United étonnamment à la traîne d’un but en première mi-temps de Karim Ansarifard, Rashford est entré à l’intervalle et en a marqué un et en a mis en place un autre pour Anthony Martial pour renverser le match dans les 20 minutes suivant son arrivée.

Rashford a ajouté le troisième de United à six minutes de la fin avant qu’Omonia n’assure une finale nerveuse après que Nikolas Panagiotou ait immédiatement retiré un but.

Le résultat laisse United deuxième du groupe E avec six points, trois derrière le leader de la Real Sociedad et trois devant le shérif Tiraspol. Omonia, qui visitera Old Trafford dans une semaine, reste sans point.

Réaction rapide

1. Les remplaçants renversent la vapeur pour Manchester United après une frayeur

Omonia Nicosie n’avait remporté qu’un seul de ses 26 matches européens précédents au-delà des tours de qualification lorsqu’ils ont accueilli Manchester United au stade GSP jeudi soir, mais ils ont quand même réussi à faire peur à l’équipe d’Erik ten Hag. Bien qu’il ait dominé la première mi-temps en termes de possession et d’occasions, United s’est incliné 1-0 à la mi-temps grâce à une erreur chaotique de Tyrell Malacia contribuant à l’ouverture du score de Karim Ansarifard après une contre-attaque clinique.

Le manager d’Omonia, Neil Lennon, faisait partie de l’équipe du Celtic qui a choqué United lors des phases de groupes de la Ligue des champions en 2006, mais ses espoirs d’organiser une autre victoire improbable ont été de courte durée car Marcus Rashford et Anthony Martial ont quitté le banc pour mettre les visiteurs 2-1. en début de deuxième mi-temps. Rashford a de nouveau marqué pour porter le score à 3-1 avant que Nikolaos Panagiotou ne le fasse 3-2 tard pour mettre en place une finition nerveuse.

Après la démolition dans le derby contre Manchester City et une défaite précoce en Ligue Europa face à la Real Sociedad, ce n’était pas un match que Ten Hag pouvait se permettre de perdre et même si le résultat était le bon, le Néerlandais ne sera pas satisfait de certaines parties de la performance. United aurait dû être hors de vue bien avant qu’Omonia ne marque son premier but et il a été heureux que Rashford et Martial aient été sur place pour monter un acte de sauvetage en seconde période.

Marcus Rashford est sorti du banc pour marquer deux fois lors de la victoire de Manchester United. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

2. Plus de frustration pour Cristiano Ronaldo

Il est ironique que la compétition dans laquelle Cristiano Ronaldo ne voulait pas jouer cette saison lui offre désormais la meilleure chance d’obtenir un match. Sans départ en Premier League depuis août, Ronaldo a été nommé dans l’équipe pour le troisième match consécutif de la Ligue Europa, mais il a enduré une nuit frustrante à Chypre.

Un effort sous un angle serré au début a été bien sauvé par Fabiano dans le but d’Omonia avant d’être pénalisé pour une botte haute alors qu’il semblait sûr de marquer à bout portant après que le lob de Bruno Fernandes ait rebondi sur le haut de la barre transversale. Il a tiré un coup franc spéculatif haut dans les tribunes, puis a raté sa meilleure chance de la nuit lorsque Diogo Dalot a carré sa passe à travers la surface, mais Ronaldo a vu son effort revenir du poteau.

Il a joué son rôle dans la victoire de United avec un centre au poteau arrière qui a été tourné par Rashford pour porter le score à 3-1, mais c’est maintenant un but en neuf apparitions pour le joueur de 37 ans cette saison et il est peu probable qu’il ait fait assez pour se frayer un chemin dans l’équipe pour affronter Everton le dimanche. Il devra peut-être attendre le prochain match de Ligue Europa, contre Omonia à Old Trafford la semaine prochaine.

Cristiano Ronaldo a passé une soirée décevante. Mo Media/Getty Images

3. Jadon Sancho lutte pour la cohérence

C’était censé être la saison – sa deuxième après son départ du Borussia Dortmund en 2021 – où Jadon Sancho était censé montrer pourquoi United était si désireux de le signer. Mais bien qu’il y ait eu des éclairs de sa capacité avec des buts contre Liverpool, Leicester et Sheriff, il a du mal à l’activer semaine après semaine. Il était à peine dans le match à Man City dimanche et n’a duré que 45 minutes ici.

C’est sa mauvaise passe qui a causé des ennuis à Malacia pour le premier match d’Omonia et a été rapidement remplacé à la mi-temps par Rashford, qui n’a eu besoin que de huit minutes pour marquer l’égalisation. Ten Hag est un grand fan de Sancho, qui a commencé tous les matchs de United sauf un cette saison, mais il y a un argument selon lequel il devrait s’absenter du voyage à Goodison Park dimanche.

Il n’en fait pas assez pour affecter les matchs régulièrement et a l’habitude de disparaître ou de prendre la décision facile lorsqu’il récupère le ballon. Ten Hag a d’autres options dans les positions avancées et Martial et Rashford, en particulier, sentiront qu’ils ont tous une chance de commencer contre Everton.

Notes des joueurs

Omonia Nicosie : Fabiano 7, Miletic 5, Yuste 6, Lang 6, Matthews 6, Lecjaks 6, Diskerud 5, Charalampous 7, Barker 6, Bruno 7, Ansarifard 7.

Sous-titres : Papoulis 6, Kakoulli 6, Loizou 6, Panagiotou 7, Bezus 6.

Manchester United : De Gea 6, Dalot 6, Malacia 5, Lindelof 6, Martinez 7, Casemiro 6, Eriksen 6, Fernandes 6, Antony 6, Sancho 5, Ronaldo 6.

Sous-titres : Rashford 8, Shaw 6, Martial 7, Fred 6, McTominay 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Marcus Rashford, Manchester United.

Il est sorti du banc à la mi-temps et a changé la donne avec deux buts en seconde période.

Le pire : Tyrell Malacia, Manchester United.

Cela n’a pas été deux bons jours pour le Néerlandais, qui a été remplacé à la mi-temps du derby de Manchester et a ensuite commis l’erreur qui a conduit Omonia à prendre les devants.

Faits saillants et moments marquants

OMONIA STUN MANCHESTER UNITED. 🤯 pic.twitter.com/wIAWuLWvo3 – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 6 octobre 2022

C’était certainement inattendu.

Marcus Rashford a un doublé. 🔥 pic.twitter.com/b6z3Yykl4G – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 6 octobre 2022

Le deuxième score de Marcus Rashford a assuré la victoire de United lors d’une nuit nerveuse à Chypre.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Le manager d’Omonia Nicosie Neil Lennon à BT Sport: “Je ne m’attendais pas à ce que nous marquions deux buts ! Ce sera un match différent à Old Trafford, mais nous les avons vus de près et savons quelles sont leurs faiblesses. Nous allons y aller et donner tout ce que nous avons .”

Le manager de Manchester United Erik ten Hag à BT Sport : “Nous avons bien commencé, puis une erreur inutile et 10 minutes vraiment mauvaises. Nous devons en tirer des leçons.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Malgré de nombreuses occasions dans la soirée de passer à 700, Cristiano Ronaldo reste sur 699 buts en club en carrière toutes compétitions confondues (450 avec le Real Madrid, 143 avec Man Utd, 101 avec la Juventus, cinq avec le Sporting CP).

Suivant

Manchester United : Accueillera Everton en action en Premier League dimanche, puis une autre inclinaison de la phase de groupes de la Ligue Europa avec Omonia Nicosie jeudi, cette fois à Old Trafford.

Omonia Nicosie : Un match avec AEL Limassol en première division chypriote lundi avant le déplacement de jeudi à Manchester.