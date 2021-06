Manchester United regarde la star rennaise Eduardo Camavinga

Au milieu de toute l’action de l’Euro 2020 et de la Copa America, la fenêtre de transfert d’été s’est ouverte pour certaines ligues, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Man United regarde la star rennaise Camavinga

Manchester United est sur le point de signer l’ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho pour environ 90 M€ mais ils ont aussi un œil sur l’atterrissage Eduardo Camavinga de Rennes pour renforcer l’entrejeu.

le Courrier quotidien rapporte que des représentants de United ont pris contact avec le club français dans le cadre d’un transfert de 60 millions d’euros pour Camavinga, 18 ans.

Le milieu de terrain n’a plus qu’un an sur son contrat et il est peu probable qu’il en signe un nouveau, ce qui signifie que l’équipe de Ligue 1 pourrait le faire évoluer pour s’assurer de ne pas le perdre l’été prochain.

D’autres discussions devraient avoir lieu entre les représentants de United, Rennes et Camavinga dans la semaine à venir. Cependant, l’équipe d’Old Trafford n’est pas la seule à s’intéresser au joueur avec le Paris Saint-Germain et Arsenal parmi les clubs intéressés – bien que l’échec d’Arsenal à sécuriser le football européen puisse entraver leur poursuite de l’une des meilleures jeunes stars européennes.

07h30 BST : Sergio Ramos évalue les approches qu’il a reçues de Manchester City, du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich avant de prendre une décision sur son avenir, ont déclaré plusieurs sources à ESPN.

Les trois géants européens se sont tous intéressés à la situation de Ramos après qu’il a été confirmé que le vétéran défenseur quitterait le Real Madrid le 30 juin avec un transfert gratuit à l’expiration de son contrat.

L’homme de 35 ans pèse maintenant le pour et le contre de chaque option, ont indiqué des sources, les considérations familiales étant un facteur important dans sa prise de décision.

ESPN a rapporté le mois dernier que City envisageait de faire une offre à Ramos s’il ne parvenait pas à un accord de renouvellement avec Madrid.

Cet intérêt persiste et le club de Premier League serait prêt à offrir à Ramos un contrat de deux ans qui serait réévalué à l’été 2023.

jouer 1:25 Gemma Soler rejoint ESPN FC pour parler du dernier renouvellement du contrat de Lionel Messi à Barcelone.

PAPER GOSSIP (par Luke Thrower)

– L’AC Milan a été offert James Rodriguez et Philippe Coutinho, selon Tuttosport. Les deux joueurs sortent d’une saison difficile. Rodriguez, 29 ans, a rejoint Everton mais a été entravé par des blessures après un bon départ. Les Toffees seraient prêts à déplacer le meneur de jeu pour environ 10 millions d’euros. Coutinho, 29 ans, n’a disputé que 12 matches de Liga avec Barcelone la saison dernière, après avoir déménagé pour 160 millions d’euros de Liverpool en 2018.

– Arsenal s’intéresse à l’attaquant de Turin Andrea Belotti cet été alors qu’ils cherchent à renforcer leurs options offensives la saison prochaine. Tuttosport rapporte que le club londonien, ainsi que l’AC Milan, l’AS Roma, la Fiorentina et Napoli, ont jeté leur dévolu sur le joueur de 27 ans. L’international italien n’a plus qu’un an sur son contrat et pourrait partir en liberté à la fin de la saison prochaine. Si l’attaquant doit partir, Torino a évalué le joueur à 34 millions d’euros.

– Quatre clubs de Premier League pourraient s’affronter pour Internazionale Wonderkid Martin Satriano, selon le Courrier quotidien. Arsenal, Tottenham Hotspur, Everton et West Ham United sont tous intéressés par le joueur de 20 ans, le club de Serie A étant prêt à déplacer les joueurs au milieu de problèmes financiers. L’attaquant a marqué 17 buts en 27 apparitions chez les jeunes pour l’Inter la saison dernière, impressionnant beaucoup par ses performances.