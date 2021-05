Manchester United refuse que le personnel du club laisse les manifestants entrer à Old Trafford pour une manifestation anti-Glazer | Actualités du football

Selon Manchester United, les informations selon lesquelles les manifestants ont accédé à Old Trafford dimanche via une porte ouverte par le personnel du club sont « complètement incorrectes ».

«À la suite des événements d’hier, alors que de nombreux supporters voulaient exercer leur droit de protester et d’exprimer leur opinion pacifiquement, certains avaient l’intention de perturber la préparation de l’équipe et le match lui-même, comme en témoigne l’activité à l’hôtel Lowry et au stade», a déclaré un déclaration du club.

«Les informations dans les médias grand public et sociaux selon lesquelles les manifestants ont pu accéder au stade et au terrain via une porte ouverte par le personnel du club sont complètement incorrectes.

« Après avoir franchi les barrières et la sécurité sur le parvis, certains manifestants ont escaladé les portes au bout du tunnel de Munich, puis ont forcé l’accès à une porte latérale dans le stand, avant d’ouvrir une porte extérieure qui laissait passer d’autres personnes dans le hall et le hall. terrain.

« Une deuxième brèche s’est produite lorsqu’un manifestant a fracassé la porte d’un ascenseur d’accès pour personnes handicapées, permettant à un groupe de pénétrer dans le stand.

«La majorité de nos supporters ont condamné et condamneront les dommages criminels, ainsi que toute violence envers le personnel du club, la police ou d’autres supporters, et cela devient maintenant une affaire de police.

« Le club n’a aucun désir de voir des manifestants pacifiques punis, mais travaillera avec la police pour identifier les personnes impliquées dans des activités criminelles, et émettra également ses propres sanctions à tout détenteur d’abonnement ou membre identifié, conformément à la politique de sanctions publiée.

« Les informations sur le reprogrammation du match et toute implication possible sur d’autres rencontres seront annoncées après discussion et accord avec la Premier League.

« Nous restons déterminés à dialoguer et à dialoguer avec nos fans via le Forum des fans et d’autres canaux appropriés. »

