Manchester United réduit la liste restreinte à deux options alors qu’il cible un attaquant de classe mondiale cet été

Manchester United prépare une énorme frénésie de dépenses estivales pour un attaquant de classe mondiale cet été, avec Harry Kane et Victor Osimhen qui seraient des cibles clés.

Erik ten Hag est prêt à se séparer de 100 millions de livres sterling pour l’avant-centre de Tottenham ou de Naples, l’attaquant positionnant la priorité du Néerlandais cet été pour renforcer son équipe.

Selon Le télégraphe (s’ouvre dans un nouvel onglet)Victor Osimhen est la cible préférée de la hiérarchie de Manchester United et d’Erik ten Hag, cependant, sa mobilité, son rythme, sa force et son pressing conviennent tous à l’outil de style actuel à Old Trafford en ce moment.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo en novembre, Manchester United a acheté Wout Weghorst grâce à un prêt de Burnley jusqu’à la fin de la saison. Il a joué la majorité des matchs depuis son arrivée à la mi-janvier, avec la principale option de frappe Anthony Martial aux prises avec une blessure.

Avec Weghorst susceptible de partir à la fin de la saison, cependant, les Red Devils seront particulièrement légers dans le département des frappeurs, d’où le club donnant la priorité à un nouveau buteur.

Le contrat actuel de Victor Osimhen expire en 2025, mais il a prospéré sous Luciano Spaletti à Naples cette saison, marquant 16 buts en 17 matches de championnat – le plus en Serie A.

Alors que Marché des transferts suggèrent que le Nigérian vaut 62,2 millions de livres sterling, il est probable qu’il coûtera beaucoup plus cher cet été s’il continue avec son taux de notation clinique.

Kane, quant à lui, n’aura plus qu’un an sur son contrat à Tottenham cet été et, ayant récemment battu le record du club pour le plus grand nombre de buts, il pourrait souhaiter s’éloigner du nord de Londres.

À 29 ans, Kane n’aura pas non plus trop d’occasions de déménager ailleurs, il pourrait donc décider que l’été est le moment idéal pour partir.

Cependant, la décision de Manchester United sur un attaquant pourrait dépendre de qui dirige le club. Après tout, les Glazers ont mis le club en vente, Ineos de Sir Jim Ratcliffe ayant déjà rendu public leur intérêt, tandis qu’un consortium qatari prépare une gigantesque offre pour acquérir le club dans les prochains jours, selon des informations.