Manchester United reçoit une énorme offre de transfert pour Cristiano Ronaldo d’Arabie saoudite, selon un rapport

L’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo avait officiellement demandé le mois dernier au club de le laisser partir au mercato estival. Cette décision a non seulement été choquante pour le club de Premier League, mais elle est également devenue invariablement un énorme sujet de discussion sur le marché des transferts. La saga des transferts pourrait prendre fin bientôt car Manchester United aurait reçu une offre incroyable pour son attaquant vedette. Selon un article de presse, Ronaldo s’est vu proposer une offre incroyable par un club anonyme d’Arabie saoudite.

Un rapport publié par CNN Portugal suggère qu’un club basé en Arabie saoudite a proposé une offre qui ferait de Ronaldo le footballeur le mieux payé de l’histoire. Le rapport affirme que le club saoudien est intéressé à offrir à Manchester United une indemnité de transfert de 30 millions d’euros. Le package de haut niveau comprendrait des frais d’agent de 20 millions de livres sterling.

L’offre lucrative, susceptible d’être financée par le Fonds d’investissement public saoudien, aidera Ronaldo à gagner 250 millions d’euros au cours des deux prochaines saisons.

Manchester United a raté la Ligue des champions après avoir terminé à la sixième place de la Premier League la saison dernière. On pense que Ronaldo veut participer à l’événement des clubs d’élite européens et donc le désir de quitter Old Trafford.

Aucune réponse officielle n’a encore été émise concernant l’offre saoudienne. Le nouveau manager de Manchester United, Erik ten Hag, a récemment insisté sur le fait que Ronaldo n’était pas à vendre. “Nous prévoyons Cristiano Ronaldo pour la saison et c’est tout et j’ai hâte de travailler avec lui”, a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse à Bangkok.

“J’ai lu mais ce que je dis, c’est que Cristiano n’est pas à vendre, il est dans nos plans et nous voulons réussir ensemble. J’ai parlé avec lui avant que ce problème ne se pose, j’ai eu une conversation avec lui et j’ai eu une bonne conversation », a-t-il ajouté.

Manchester United participe actuellement à un entraînement de pré-saison en Thaïlande. Ronaldo n’a pas participé à la séance d’entraînement en invoquant un “problème familial”. L’attaquant de 37 ans avait marqué 24 buts après avoir disputé 38 matches la saison dernière et est devenu le meilleur buteur de Manchester United en 2021-22.

