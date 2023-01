Manchester United reçoit TEN offres pour un ailier prometteur, mais Ten Hag hésite à sanctionner l’accord

Manchester United a reçu dix offres de prêt pour l’ailier prometteur Anthony Elanga, le Suédois devenant de plus en plus frustré par son manque de temps de jeu sous la direction d’Erik ten Hag.

Ten Hag hésite cependant à laisser partir les joueurs lors de la fenêtre de transfert de janvier, Manchester United étant épuisé en options d’attaque en raison des blessures d’Anthony Martial, du congé accordé à Jadon Sancho et du départ de Cristiano Ronaldo.

Le PSV Eindhoven, dirigé par l’ancien joueur de Manchester United Ruud van Nistelrooy, fait partie des clubs les plus désireux de conclure un accord pour signer Elanga, après avoir perdu Cody Gakpo et Noni Madueke ce mois-ci, contre Liverpool et Chelsea respectivement.

Selon Fabrizio Romano, neuf autres propositions à Manchester United ont été faites concernant la disponibilité d’Elanga.

“À propos de Manchester United, on m’a dit qu’ils avaient reçu plus de 10 offres pour Anthony Elanga en prêt”, a déclaré Romano sur son Chaîne Youtube (s’ouvre dans un nouvel onglet).

“Je vous ai parlé du Borussia Dortmund, mais je veux aussi parler du PSV Eindhoven, qui suit Elanga.

“Il y a aussi des clubs en Italie, donc il y a 10 clubs intéressés par la signature d’Anthony Elanga en prêt.

“C’est vraiment impressionnant parce que ce garçon a de nombreux clubs qui le souhaitent pour un prêt potentiel de Manchester United, mais pour le moment, pendant que je parle, toujours pas de feu vert d’Erik ten Hag, alors voyons ce qu’il décidera pour Elanga .

Le Borussia Dortmund était le club le plus étroitement lié au joueur de 20 ans début janvier, la partie allemande étant apparemment la destination préférée d’Elanga.

Mark Ogden d’ESPN (s’ouvre dans un nouvel onglet) croit toujours que le départ d’Elanga en prêt est “probable”.

Il a écrit: “L’ailier de Manchester United, Anthony Elanga, devrait partir en prêt.

“Le club a reçu plusieurs demandes pour l’attaquant suédois, le Borussia Dortmund étant l’option préférée du jeune.”

Après avoir fait son entrée dans l’équipe première de Manchester United la saison dernière, Elanga a lutté pendant quelques minutes lors de la campagne 2022/23 sous Ten Hag. En effet, il n’a réussi que 392 minutes en Premier League cette saison et n’a marqué aucun but dans aucune compétition.