Manchester United publiera sa décision concernant Mason Greenwood avant le début de la nouvelle saison PL

Manchester United s’attend à annoncer sa décision concernant l’avenir de Mason Greenwood au club avant son premier match de la saison le 14 août. Cette décision précisera si l’attaquant restera un joueur de United ou partira.

Le joueur de 21 ans n’a plus joué pour United depuis le 22 janvier 2022, lors d’une victoire 1-0 contre West Ham à Old Trafford. Il a été arrêté ce mois-là et en octobre de la même année, il a été inculpé de tentative de viol, de comportement contrôlant et coercitif et de voies de fait ayant entraîné des lésions corporelles réelles.

Greenwood a nié toutes les accusations et le Crown Prosecution Service a abandonné toutes les charges retenues contre Greenwood en février. À l’époque, une déclaration publiée au nom de Greenwood, 21 ans, indiquait qu’il était « soulagé ».

Depuis lors, United mène son propre processus alors qu’il «détermine les prochaines étapes». Greenwood, entre-temps, a été suspendu à temps plein avec salaire.

Le patron de United, Erik ten Hag, a donné au club son point de vue personnel sur ce qui devrait arriver à Greenwood, 22 ans, mais a insisté sur le fait qu’il respecterait la décision prise par le club.

« C’est une décision du club », a déclaré Ten Hag lors de la tournée de pré-saison de United aux États-Unis lorsqu’on lui a demandé comment il voyait l’avenir de Greenwood. « Bien sûr, j’ai dit mes idées et mes opinions mais c’est une décision du club. Nous devons tous accepter cela.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait garder Greenwood, Ten Hag a ajouté : « Je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet. Mais ce que je dis, c’est que j’ai partagé mon opinion à ce sujet, alors voyons ce qui va se passer et quelle sera la décision. »

Il est maintenant entendu que les délibérations sont pleinement en vigueur au sein du club et une décision sera prise avant l’ouverture de la nouvelle saison des Red Devils contre les Wolves.