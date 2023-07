Manchester United prolonge son partenariat avec Adidas dans le cadre d’un accord de 900 millions de livres sterling

Manchester United a prolongé son partenariat avec Adidas jusqu’en 2035 dans le cadre d’un accord d’une valeur de 900 millions de livres sterling.

Le club de Premier League est revenu au géant allemand des vêtements de sport pour la première fois en 23 ans en 2015-16.

Ils ont maintenant annoncé le renouvellement de leur accord qui les verra continuer à être le fournisseur officiel de kits du club au cours de la prochaine décennie.

Le club a également déclaré que cette décision « renforce l’attention portée à l’équipe féminine de Manchester United depuis sa réintroduction en 2018 » et poursuit son « engagement à faire avancer le football féminin ».

Le PDG de United, Richard Arnold, a déclaré : « La relation entre Manchester United et adidas est l’une des plus emblématiques du sport mondial, forgée par un engagement commun envers le style, le style et, surtout, la haute performance.

« Avec ses racines dans les années 1980, notre partenariat a été réinventé au cours de la dernière décennie avec certains des designs et technologies les plus innovants en matière de vêtements de sport. Nous sommes maintenant impatients de rafraîchir à nouveau ce puissant partenariat tout au long de cette décennie et dans les années 2030. »

Le PDG d’Adidas, Bjorn Gulden, a ajouté : « Nous sommes extrêmement fiers d’annoncer la prolongation du contrat avec Manchester United.

« Adidas et Manchester United sont deux des marques les plus importantes du football international et il est tout à fait naturel pour nous de poursuivre notre coopération.

« Nous allierons tradition et innovation pour plaire à la fois aux joueurs et aux supporters. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec l’un des clubs les plus emblématiques du football.

Manchester United entame sa campagne de Premier League 2023-24 contre Wolverhampton Wanderers le 14 août.

(Photo : Manchester United)