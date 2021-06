Manchester United proche d’un accord de 85 millions d’euros pour Jadon Sancho, vise également Eduardo Camavinga

Au milieu de toute l’action de l’Euro 2020 et de la Copa America, la fenêtre de transfert d’été s’est ouverte pour certaines ligues, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP HISTOIRE: Man Utd près d’un accord avec Sancho, regarde Camavinga

Manchester United est sur le point de signer Jadon Sancho avec un œil sur Eduardo Camavinga pour renforcer le milieu de terrain.

Selon Ciel Allemagne, United et le Borussia Dortmund décident d’une valorisation de 85 millions d’euros pour le transfert de Sancho. Il reste encore de petits détails à régler, tels que des versements entre les clubs, mais la longue saga des transferts pourrait bientôt être bouclée.

2 Liés

Le joueur de 21 ans est depuis longtemps lié à un déménagement à Manchester après une autre saison impressionnante en Bundesliga, enregistrant 20 buts en 26 matchs malgré des blessures entravant sa saison.

le Courrier quotidien rapporte également que des représentants de United ont pris contact avec le Stade rennais dans le cadre d’une décision pour Camavinga, 18 ans.

Le milieu de terrain n’a plus qu’un an sur son contrat actuel et il est peu probable qu’il en signe un nouveau, ce qui signifie que l’équipe de Ligue 1 pourrait le déplacer pour s’assurer de ne pas le perdre gratuitement.

D’autres discussions devraient avoir lieu entre les représentants de United, Rennes et Camavinga dans la semaine à venir. Cependant, l’équipe d’Old Trafford n’est pas la seule à s’intéresser au joueur avec le Paris Saint-Germain et Arsenal parmi les clubs avec le joueur sur leur radar.

Jadon Sancho à Manchester United arrivera-t-il enfin? Catherine Ivill/Getty Images

PAPIER COMMERCE

– L’AC Milan a été offert James Rodriguez et Philippe Coutinho, selon Tuttosport. Les deux joueurs sortent d’une saison difficile. Rodriguez, 29 ans, a rejoint Everton mais a été entravé par des blessures après un bon départ. Les Toffees seraient prêts à déplacer le meneur de jeu pour environ 8 millions de livres sterling. Coutinho, 29 ans, n’a disputé que 12 matches de Liga avec Barcelone la saison dernière, luttant pour égaler la valorisation de 120 millions de livres sterling de Liverpool en 2018.

– Arsenal s’intéresse à l’attaquant de Turin Andrea Belotti cet été alors qu’ils cherchent à renforcer leurs options offensives la saison prochaine. Tuttosport rapporte que le club londonien, ainsi que l’AC Milan, l’AS Roma, la Fiorentina et Napoli, ont jeté leur dévolu sur le joueur de 27 ans. L’international italien n’a plus qu’un an sur son contrat actuel et pourrait partir en liberté à la fin de la saison prochaine. Si l’attaquant doit partir, Torino a évalué le joueur à 34 millions d’euros.

– Quatre clubs de Premier League pourraient s’affronter pour Internazionale Wonderkid Martin Satriano selon le Courrier quotidien. Arsenal, Tottenham Hotspur, Everton et West Ham United sont tous intéressés par le joueur de 20 ans avec le club de Serie A prêt à déplacer les joueurs au milieu de problèmes financiers. L’attaquant a marqué 17 buts en 27 apparitions chez les jeunes pour l’Inter la saison dernière, impressionnant beaucoup par ses performances.

– Manchester City a fait un pas pour agent libre Sergio Ramos avec un passage au New York City FC de la Major League Soccer par la suite. Calciomercato rapporte que l’équipe de Pep Guardiola a proposé un contrat de trois ans au défenseur avec un futur déménagement au NYCFC, qui appartient également à City Football Group. Le joueur de 38 ans a quitté le Real Madrid après la fin de son contrat et a été lié à de nombreuses grandes équipes européennes, dont Manchester United et le PSG.