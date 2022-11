Manchester United prévoit deux matches en Espagne pendant la Coupe du monde

Manchester United a annoncé un match amical contre le Real Betis pendant sa pause en Coupe du monde. Les Red Devils affronteront le Betis le samedi 10 décembre. Ils ont également confirmé précédemment un match contre le Cadix CF pour le mercredi 7 décembre. La pause hivernale de United sera basée dans la ville espagnole de Cadix.

“Nous sommes ravis d’avoir aligné un autre match contre des adversaires locaux de grande qualité lors de notre séjour dans le sud de l’Espagne”, a déclaré le directeur du football John Murtough.

“Ces matches contribueront à garantir que toute notre équipe est prête pour la reprise du football interclubs après la Coupe du monde, alors que nous cherchons à maintenir notre élan positif dans la seconde moitié de la saison.”

Les deux équipes de LaLiga ne sont qu’à environ deux heures de route l’une de l’autre. Le Betis a terminé cinquième du classement espagnol la saison dernière et joue actuellement en Ligue Europa. Cadix, en revanche, a évité de justesse la relégation après la campagne 2021/22.

Manchester United parmi les équipes occupées pendant la Coupe du monde

Alors que la prochaine Coupe du monde doit avoir lieu en novembre et décembre, les clubs du monde entier organisent des camps d’entraînement hivernaux. Seul un groupe restreint de joueurs participera au tournoi au Qatar. Cela signifie que les équipes trouvent des moyens de garder les autres joueurs en forme pendant que la Coupe du monde se poursuit.

“C’est une saison étrange”, a déclaré ten Hag. “Ce n’est pas comme d’habitude car nous avons une Coupe du monde mais aussi les joueurs resteront derrière.”

“Nous devons les entraîner pendant ces six semaines et nous devons leur donner le bon programme pour qu’ils restent dans le bon niveau de forme physique, mais aussi qu’ils restent dans la bonne forme et aussi dans le style d’équipe.”

Ten Hag emmènera son équipe en Espagne peu après leur dernier match de Premier League le dimanche 13 novembre. Les Red Devils n’ont pas besoin d’être prêts pour un autre match de championnat avant le mardi 27 décembre.

Les billets pour les deux matchs amicaux d’hiver peuvent être achetés sur le site officiel de Manchester United.

PHOTO : IMAGO / PA Images