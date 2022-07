Manchester United prévoit de vendre Harry Maguire l’été prochain au milieu d’un exode massif

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, devrait être vendu l’été prochain dans le cadre de la refonte continue de l’équipe Red Devil par Erik ten Hag, selon des informations.

Ten Hag a fait trois signatures depuis son arrivée à Old Trafford cet été, ajoutant Tyrell Malacia, Lisandro Martinez et Christian Eriksen à son équipe, mais il reste loin de son côté idéal.

Et le patron de Manchester United a confirmé que Maguire continuerait à diriger les Red Devils cette saison malgré sa mauvaise performance lors de la dernière campagne, déclarant aux médias que “Maguire est le capitaine” lorsqu’on lui a demandé qui prendrait le brassard.

Maguire dans la ligne de mire

Mais, selon Football Transfers, cela pourrait changer l’été prochain, Maguire étant l’un des trois joueurs de la première équipe considérés comme libres de partir même 12 mois avant de le faire.

“Maguire, qui a récemment été nommé capitaine de Ten Hag, est le nom le plus en vue qui devrait être disponible pour le transfert après une saison 2021/22 complètement décevante”, rapportent-ils. “De même, l’international brésilien Fred est l’un de ces joueurs sur lesquels le club pense pouvoir obtenir un retour, tandis que l’attaquant en forme Anthony Martial est un autre qui devrait être autorisé à partir.”

De tels changements, bien que drastiques, devront attendre au moins l’été prochain suite à l’exode massif qui s’est déjà produit cette campagne, avec huit joueurs ayant déjà quitté Old Trafford et plus susceptibles de suivre.

On pense que Eric Bailly, Aaron Wan-Bissaka, Phil Jones et Alex Telles sont tous libres de partir si des offres appropriées arrivent pour les défenseurs.

