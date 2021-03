– Le Real Madrid a offert David Alaba 165000 £ par semaine et un énorme bonus de 17 millions de livres sterling dans le but d’attirer le Bayern Munich au Bernabeu. C’est selon ABC Deportes, qui pense qu’Alaba a verbalement accepté de rejoindre Madrid après plus d’une décennie chez les champions d’Allemagne. Il a remporté neuf titres de Bundesliga et deux ligues de champions pendant son séjour en Allemagne, et il semble maintenant que le futur agent libre rejoindra Madrid, 13 fois champion d’Europe.

