Manchester United prêt à soumissionner pour le milieu de terrain de la Lazio Sergej Milinkovic-Savic

Erik ten Hag semble n’avoir pas réussi à intégrer sa cible principale Frenkie de Jong dans la fenêtre de transfert estivale en cours, mais le manager néerlandais a déjà décidé d’une alternative pour Manchester United.

Le club de Premier League serait sur le point de déposer une offre pour le milieu de terrain de la Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Il est entendu que Manchester United est déterminé à signer Milinkovic-Savic afin de renforcer son milieu de terrain.

Selon le journal italien Messagero, Manchester United prépare une offre de 42 millions de livres sterling pour le footballeur serbe. Cependant, on pense que le club de Serie A n’acceptera pas la proposition car il recherche des frais d’environ 59 millions de livres sterling.

A LIRE AUSSI: Manchester United inflexible pour garder Cristiano Ronaldo au milieu des pourparlers de confrontation

Le rapport affirme en outre que l’agent de Milinkovic-Savic s’attend à une offre des Red Devils que la Lazio ne pourra pas refuser début août.

Ce n’est un secret pour personne que Manchester United a désespérément besoin d’un milieu de terrain de premier ordre avant la saison prochaine. De plus, Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata et Nemanja Matic ont quitté Old Trafford après la fin de la saison dernière. Dans une telle situation, Ten Hag doit signer un milieu de terrain afin de former un milieu de terrain compact.

Milinkovic-Savic avait rejoint le club italien de la Lazio avant la saison 2015-16 de Genk. Le milieu de terrain de 27 ans a jusqu’à présent disputé 294 matches avec la Lazio et marqué 58 buts. Dans la Serie A récemment conclue, il a marqué 11 buts et scénarisé autant de passes décisives. Dans le circuit international, Savic a enfilé le maillot de la Serbie à 34 reprises et a trouvé le fond des filets à six reprises.

Manchester United est apparu comme la nouvelle destination possible de Frenkie de Jong plus tôt ce mois-ci. Cependant, il a été compris plus tard que le milieu de terrain néerlandais ne voulait pas quitter les géants catalans. L’entraîneur de Barcelone Xavi, lors de la tournée de pré-saison, a été interrogé sur la situation de De Jong.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

« Je ne suis pas ici pour envoyer des messages. J’ai déjà parlé avec Frenkie, je l’apprécie beaucoup. C’est un joueur clé, mais il y a aussi la situation économique et le fair-play financier. Il peut aussi nous donner beaucoup en tant que défenseur central », a déclaré Xavi, selon SPORTBIBLE, tout en parlant de De Jong.

Dans la fenêtre de transfert estivale en cours, Manchester United a jusqu’à présent acquis les services du milieu de terrain Christian Eriksen, de l’arrière gauche Tyrell Malacia et du défenseur Lisandro Martinez.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici