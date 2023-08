Manchester United se rapproche d’un joueur qui a été décrit comme « le prochain Neymar », alors qu’Erik ten Hag cherche à augmenter les options offensives de son équipe.

Les Red Devils ont réussi un retour spectaculaire ce week-end contre Nottingham Forest pour s’imposer 3-2 à Old Trafford après avoir pris un retard de 2-0 dans les cinq premières minutes. Alors que United a fait preuve de résilience et d’acier, les options offensives disponibles pour Ten Hag ont été une fois de plus remises en question.

Le Néerlandais attend toujours que l’attaquant de renom Rasmus Hojlund revienne de blessure et aimerait idéalement amener un autre attaquant dans son équipe pour alléger le fardeau de Marcus Rashford.

Rasmus Hojlund n’a pas encore joué pour Manchester United (Crédit image : Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)

Selon La Gazzetta Dello SportManchester United poursuit le prodige brésilien Marcos Leonardo pour renforcer ses options dans le dernier tiers.

Nommé au n ° 35 dans FFT Liste 2023 des adolescents les plus excitants du football mondial, Leonardo a été comparé à Neymar dans le passé pour ses talents précoces. Arrivé à Santos, tout comme le footballeur le plus cher de tous les temps, Leonardo devrait s’installer en Europe dans les années à venir.

Le rapport affirme que la Roma envisage une décision pour le joueur de 20 ans en janvier, mais que United pourrait les faire exploser, envoyant ainsi un message aux rivaux sur leur sérieux dans la compétition pour l’argenterie, maintenant et dans les années à venir. .

United est apparemment prêt à payer 17 millions de livres sterling d’avance pour amener la starlette en Premier League, avec des ajouts pouvant potentiellement faire monter l’accord au-dessus de 21 millions de livres sterling.

Marcos Leonardo de Santos pourrait être lié à la Premier League (Crédit image : Ricardo Moreira/Getty Images)

United poursuivrait un autre défenseur avant la date limite de vendredi, ainsi que Sofyan Amrabat de la Fiorentina.

Leonardo est apprécié par Marché de transfert vaudra 17 millions d’euros.

