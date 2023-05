Manchester United prépare une décision pour Ryan Gravenberch du Bayern Munich

Manchester United ferait un jeu pour le joueur du Bayern Munich Ryan Gravenberch. Le milieu de terrain néerlandais a été ajouté à la liste restreinte de United alors qu’Erik Ten Hag finalise ses plans de transfert estival, a rapporté Football Insider.

Les Red Devils seraient intéressés par la signature de l’ancien attaquant du PSV Eindhoven Cody Gakpo. En fait, Gapko était lié à un déménagement à United lors des fenêtres de transfert d’été et de janvier. Cependant, l’attaquant néerlandais a rejoint les rivaux amers de United, Liverpool, après avoir impressionné lors de la Coupe du monde pour les Pays-Bas. Gapko est désormais un rouage indispensable du club du Merseyside puisqu’il a marqué six buts et fourni trois passes décisives lors de ses 24 premiers matchs avec Liverpool.

A LIRE AUSSI| L’Inde tirée au sort dans le même groupe que le Pakistan pour le championnat SAFF 2023

United est sans aucun doute frustré de voir Gakpo rejoindre un rival direct.

Mais United pourrait bientôt prendre sa revanche alors que Ten Hag complote pour détourner le mouvement de Liverpool pour un autre joueur néerlandais.

Des rapports récents suggèrent que le club d’Anfield est intéressé à signer quelques milieux de terrain cet été, avec les stars de Brighton Alexis Mac Allister et Moises Caicedo, le joueur de l’Inter Milan Nicolo Barellam, Ryan Gravenberch du Bayern Munich et Mason Mount de Chelsea sur leur liste de cibles.

Ainsi, Manchester United est désormais prêt à affronter les Reds pour Gravenberch.

Ten Hag veut un joueur puissant et athlétique à Old Trafford afin de renforcer son département de milieu de terrain et Gravenberch pourrait répondre à cette exigence.

Fait intéressant, Gravenberch a fait ses débuts seniors par Ten Hag à Ajax en 2018. Ils ont probablement une relation de travail car ils avaient passé deux ans ensemble à Amsterdam avant que Gravenberch ne rejoigne le Bayern et que Ten Hag ne parte pour Old Trafford.

De plus, Gravenberch pourrait être disposé à passer en Premier League car il a été mis à l’écart à l’Allianz Arena. Le joueur de 21 ans n’a débuté qu’un seul match en Bundesliga cette saison.

A LIRE AUSSI| L’équipe indienne U-17 jouera en Bundesliga contre le FC Augsburg et le VfB Stuttgart avant la Coupe d’Asie

La star de Barcelone Frenkie de Jong est également sur le radar d’Erik ten Hag pour le mercato de cet été. Mais obtenir un attaquant établi est probablement la priorité numéro un pour United.

L’accord de prêt de Wout Weghorst expirera à la fin de la saison et Anthony Martial devrait également quitter Old Trafford. Il reste à voir comment se déroulera le processus de reconstruction de Manchester United.