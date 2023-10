Manchester United prépare un coup de janvier pour Goncalo Inacio du Sporting Lisbonne – Paper Talk | Actualités du centre de transfert

Toutes les actualités et rumeurs de transfert des journaux de mardi…

LE SOLEIL

Manchester United se prépare pour un coup en janvier pour le défenseur central très apprécié du Sporting Lisbonne, Goncalo Inacio.

David Beckham a fondu en larmes en évoquant les conséquences de son carton rouge lors de la Coupe du monde 1998.

L’ATHLÉTIQUE

Ivan Toney doit jouer pour Brentford lors d’un match à huis clos mardi après-midi.

LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

Les seigneurs de la Ryder Cup d’Europe sont prêts à détruire le processus de sélection du poste de capitaine, ce qui facilitera la reconduction de Luke Donald pour le prochain match à New York – et plus difficile pour les rebelles du LIV de se frayer un chemin sur la sellette.

COURRIER QUOTIDIEN

L’ancien arbitre de Premier League, Mark Clattenburg, a demandé qu’un ancien joueur professionnel soit inclus dans les décisions du VAR à l’avenir.

Joey Barton a lancé une attaque bizarre contre l’un de ses propres joueurs des Bristol Rovers après une défaite 2-0 sur la route contre Peterborough.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jamie Carragher donne sa réaction au but refusé de Luis Diaz pour Liverpool lors de leur défaite contre les Spurs après que Dave Jones explique ce qui s’est passé samedi soir.



DAILY MIRROR

Le match à domicile de la Ligue des champions de l’AFC entre le club iranien de Sepahan et Al-Ittihad a été annulé lundi en raison du refus du club saoudien de jouer devant le buste d’un officier militaire.

Une collecte de fonds pour la Fondation Bradley Lowery, mise en place par un supporter de Sheffield Wednesday à la suite des railleries d’un fan se moquant de la mort de l’enfant fou de football, a dépassé les 18 500 £.

Le talisman de Wrexham, Paul Mullin, s’est ouvert au jeu à travers la barrière de la douleur alors qu’il poursuit sa convalescence après la blessure au poumon perforé qu’il a subie en pré-saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien arbitre Mike Dean explique pourquoi certains arbitres de Premier League pourraient rejoindre la Saudi Pro League.



SOLEIL ÉCOSSAIS

Kevin Muscat souhaite parler au conseil d’administration des Rangers pour devenir le prochain manager du club.

L’ancien patron de Brighton et Chelsea, Graham Potter, ne sera pas le prochain manager des Rangers.

Steven Gerrard a embauché son ancien directeur du football des Rangers, Mark Allen, pour un contrat de deux ans dans son club saoudien d’Al-Ettifaq.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

Le très demandé Kjetil Knutsen a donné une idée de ce que les Rangers doivent faire s’ils veulent le nommer patron – et cela pourrait être un jeu d’attente pour l’équipe d’Ibrox.

Steven Naismith admet qu’il a une décision difficile à prendre : rendre à Craig Gordon le brassard de capitaine – ou le laisser à Lawrence Shankland.