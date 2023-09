Manchester United prépare le remplacement d’Erik ten Hag: rapport

Manchester United a identifié le successeur d’Erik ten Hag à Old Trafford.

C’est ce que disent les Pays-Bas, après le début de saison lamentable des Diables Rouges, qui se poursuit ce soir au Bayern Munich. Le club a déjà perdu trois fois en Premier League, la défaite de samedi à domicile contre Brighton & Hove Albion étant une défaite particulièrement douloureuse.

Le moral étant au plus bas à Manchester United en ce moment, Ten Hag a admis qu’il était « sous pression » – ses employeurs pouvant potentiellement le remplacer par un échange à l’identique.

Manchester United a déjà connu un début de saison difficile (Crédit image : Getty Images)

1908.nl aux Pays-Bas, pays natal de Ten Hag, rapporte que le manager de Feyenoord, Arne Slot, est prêt à remplacer son compatriote dans l’abri, au cours de cette période de forme inquiétante.

Slot est actuellement considéré comme l’un des meilleurs gestionnaires d’Europe. Le Néerlandais a fait la une des journaux cet été en rejetant les avances de Tottenham Hotspur pour les gérer, selon L’Athlétismesignant un nouveau contrat à Rotterdam.

C’est donc une situation compliquée entre Slot, United et Feyenoord – et il en faudrait probablement beaucoup pour inciter l’entraîneur vainqueur de l’Eredivisie à quitter son rôle à De Kuip, surtout avec les choses telles qu’elles se déroulent actuellement à Old Trafford.

Le début de saison de United a été entaché de controverses et de conflits, avec Ten Hag s’étant brouillé avec Jadon Sancho, excluant Antony de l’équipe première à la suite d’accusations d’agression, le prêt de Mason Greenwood en Espagne et la saga continue sur la vente de le club.

L’ambiance s’est détériorée à Manchester United ces dernières semaines (Crédit image : Simon Stacpoole/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images)

United occupe actuellement la moitié inférieure du tableau mais affronte Burnley sans victoire ce week-end en Premier League.

Ten Hag a un pourcentage de victoires de 64,2 pour cent à Old Trafford, après avoir remporté 43 de ses 67 matches à la tête.

