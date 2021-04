Manchester United préoccupé par la manifestation anti-Glazer avant Liverpool

Manchester United craint que des éléments de la manifestation anti-Glazer prévue dimanche ne tentent de perturber l’affrontement avec Liverpool, ont déclaré des sources à ESPN.

Environ 10000 supporters devraient manifester devant Old Trafford avant la visite de Liverpool à la suite de la tentative infructueuse du club de rejoindre la controversée Super League européenne.

La sécurité a été renforcée autour du stade, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’il y avait des craintes que certains fans pourraient chercher à attirer davantage l’attention sur la manifestation en tentant de bloquer l’arrivée des entraîneurs de l’équipe dans le but de retarder le coup d’envoi ou même de forcer le match à être reporté. .

Le manager Ole Gunnar Solskjaer a soutenu le droit des fans de manifester mais les a exhortés à le faire pacifiquement.

« Il est important que les opinions des fans soient écoutées et que nous communiquions mieux », a déclaré Solskjaer. «Mon travail consiste à me concentrer sur le football et à ce que nous ayons la meilleure équipe possible.

« Comme je l’ai déjà dit, j’ai été soutenu, j’ai eu un grand soutien de la part du club et des propriétaires et je suis sûr que j’obtiendrai à nouveau le soutien pour aller encore plus loin. Lorsque les manifestations sont lancées, c’est important. ils vont dans le bon sens et que nous maintenons la paix. «