Manchester United “préoccupé” par la blessure de Donny van de Beek

Erik ten Hag a admis que la blessure de Donny van de Beek était “une préoccupation” après que le milieu de terrain de Manchester United ait été expulsé lors d’une victoire 3-0 contre Bournemouth.

Van de Beek a dû être remplacé juste avant la mi-temps suite à un lourd défi de Marcos Senesi. Le Néerlandais a pu quitter le terrain, mais par la suite, Ten Hag a admis que la blessure “n’avait pas l’air bien”.

“C’est difficile à dire, nous devons attendre 24 heures avant de pouvoir donner un bon diagnostic”, a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse mardi. “Il est [a concern]. Je ne peux pas dire en ce moment [what the injury is]. Il faut attendre 24 heures, mais ça n’a pas l’air bien.”

La blessure de Van de Beek a été le seul inconvénient de Ten Hag, qui a vu son équipe gagner pour le sixième match consécutif. La victoire sur Bournemouth a déplacé United à un point de la deuxième place de Manchester City et Ten Hag a admis qu’un défi improbable pour le titre pourrait être “possible”.

Donny van de Beek de Man United a été remplacé après s’être blessé lors de la victoire de son équipe contre Bournemouth. Getty Images

United a des matchs de coupe contre Everton et Charlton ensuite avant des matchs de championnat consécutifs contre les leaders Arsenal, qui ont été tenus en échec 0-0 par Newcastle mardi, et les champions en titre de Pep Guardiola.

“Ce [a title challenge] est un grand pas”, a ajouté Ten Hag. “Nous devons aller de match en match, mais la croyance grandit et c’est un bon signal, mais nous devons donner à chaque match 100% d’énergie et de concentration et si vous restez dans cette philosophie, c’est possible. mais ne pense pas trop loin.”

Malgré une victoire relativement confortable sur Bournemouth, Ten Hag a déclaré par la suite qu’il n’était pas entièrement satisfait de la performance.

“Nous avons marqué de grands buts et je pense que nous aurions dû marquer encore plus, mais nous aurions pu en concéder un ou deux et je ne suis pas content de cela parce que David [De Gea] a dû faire de bons arrêts”, a-t-il déclaré. “Nous devons jouer plus intelligemment, c’est donc la prochaine étape que nous devons franchir.”