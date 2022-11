Manchester United prendra les mesures appropriées après l’interview de Cristiano Ronaldo

Manchester United a « initié les mesures appropriées » en réponse à l’interview explosive de Cristiano Ronaldo avec Piers Morgan.

L’équipe juridique du club de Premier League attendait de revoir les images complètes de la discussion de 90 minutes au cours de laquelle Ronaldo a critiqué le manager de United Erik ten Hag, ses coéquipiers et les propriétaires.

“Manchester United a pris ce matin les mesures appropriées en réponse à la récente interview de Cristiano Ronaldo avec les médias”, a déclaré le club vendredi. “Nous ne ferons aucun autre commentaire tant que ce processus n’aura pas abouti.”

Ronaldo, 37 ans, est au Qatar pour disputer sa cinquième Coupe du monde avec le Portugal. Mais son avenir à Old Trafford semble terminé, la position de l’attaquant étant largement considérée comme intenable avant même que l’interview complète ne soit diffusée mercredi et jeudi.

Une sortie potentielle a été compliquée par le nombre limité de clubs capables de respecter son salaire annoncé d’environ 500 000 livres (590 000 $) par semaine. Mais s’il s’avère qu’il est en rupture de contrat, une issue possible pourrait être l’annulation de son contrat.

Les responsables de United n’étaient pas au courant qu’une interview avait eu lieu et ont dû attendre qu’elle soit diffusée sur TalkTV avant de déterminer la position juridique du club.

United a également déclaré qu’il souhaitait que le processus soit conclu rapidement.

Les commentaires de Ronaldo se sont ajoutés à quelques mois acrimonieux depuis que Ten Hag a pris les commandes à la fin de la saison dernière.

Le manager de United a déjà exclu l’international portugais de son équipe et l’a forcé à s’entraîner loin de l’équipe lorsqu’il a refusé de remplacer Tottenham.

“Je pense qu’il ne me respecte pas comme je le mérite”, a déclaré Ronaldo. “Mais c’est comme ça. C’est sans doute pour ça que lors du match contre Tottenham, je suis parti. … C’est pourquoi je dis que je n’ai pas de respect pour lui parce qu’il ne me montre pas de respect.

“C’est pourquoi nous sommes dans cette situation. Je dois être honnête que les choses ne vont pas bien à cause de cela. Parce que l’empathie n’existait pas.

Ronaldo, qui n’a pas réussi à obtenir un transfert dans un club de la Ligue des champions pendant l’intersaison, a ouvert la voie à un départ potentiel dans la fenêtre de transfert de janvier.

“C’est peut-être bon pour Manchester et c’est probablement bon pour moi aussi d’avoir un nouveau chapitre”, a-t-il déclaré. “Probablement. Mais je ne sais pas.

“Si je reviens, je serai le même Cristiano. Mais j’espère que les gens seront de mon côté et me laisseront briller comme je l’ai fait dans tous les clubs et toutes les années.

