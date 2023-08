Plusieurs politiciens et officiels visent Manchester United et la façon dont le club a géré la situation de Mason Greenwood. Vendredi, L’athlétisme a publié un article détaillant la préparation du club à faire face aux critiques. De plus, le club a divisé les gens en trois groupes : « solidaires », « ouverts d’esprit » et « hostiles ». Par exemple, le club a fourni des réponses spécifiques à Erik ten Hag à dire aux journalistes remettant en question la décision.

Dans le cadre du groupe «hostile», Manchester United a répertorié des experts du football, des journalistes et des . En outre, United a inclus les organisations caritatives de violence domestique dans le groupe «hostile». Sans surprise, la possibilité de ramener Greenwood dans le giron a amené certains de ces groupes hostiles dans la conversation.

La réponse que Manchester United a reçue pour avoir même envisagé de ramener Mason Greenwood a été intense en août. Au départ, les fans ont affirmé qu’ils abandonneraient leur fandom du club si Mason Greenwood revenait sur le terrain.

L’athlétisme que certains employés du club en ont honte. Ils ont menacé de partir si Greenwood revenait en tant que joueur. D’autres ont exploré la possibilité d’une grève si le plan de United se concrétise.

Manchester United s’apprête à prendre une décision sur Mason Greenwood

Manchester United a révélé avoir conclu son enquête. Maintenant, il s’approche d’une décision sur ce qu’il faut faire avec Mason Greenwood. Une partie de cette enquête était également interne. Le club a interviewé des membres de l’équipe féminine de Manchester United pour avoir leur point de vue. Certaines de ces joueuses sont toujours à la Coupe du monde féminine avec l’Angleterre.

Le Crown Prosecution Service a abandonné toutes les accusations après avoir décidé qu’une condamnation ne pouvait pas être prononcée. Ensuite, l’enquête de Manchester United a conduit le club à considérer le joueur et la victime.

« Tout au long de ce processus, le bien-être et le point de vue de la victime présumée ont été au cœur des enquêtes du club, et nous respectons son droit à l’anonymat à vie », indique le communiqué du club. «Nous avons également des responsabilités envers Mason en tant qu’employé, en tant que jeune qui fait partie du club depuis l’âge de sept ans et en tant que nouveau père avec un partenaire.

Finalement, la décision du club reviendra au directeur général Richard Arnold.

PHOTO : IMAGO / Focus Images