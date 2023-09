Manchester United prend « au sérieux » les allégations d’abus d’Antony

Manchester United a évoqué pour la première fois mercredi les allégations de violences conjugales portées contre l’international brésilien Antony, affirmant qu’il prenait l’affaire au sérieux.

Le club de Premier League n’a pas précisé si l’attaquant serait disponible pour la sélection après avoir été exclu des deux prochains éliminatoires de la Coupe du monde de son pays.

« Manchester United reconnaît les allégations portées contre Antony et note que la police mène une enquête », a indiqué le club. « En tant que club, nous prenons cette affaire au sérieux, en tenant compte de l’impact de ces allégations et des rapports ultérieurs qu’ils auront sur les survivants d’abus. »

Lundi, les médias brésiliens ont publié des détails sur les allégations de violence conjugale d’Antony contre son ex-petite amie.

La confédération brésilienne de football a déclaré qu’Antony ne ferait pas partie de l’équipe pour les matchs contre la Bolivie et le Pérou « en raison des faits devenus publics lundi ».

United avait subi des pressions pour ne pas avoir commenté plus tôt, tandis qu’Antony a publié une déclaration sur Instagram avant d’être exclu de l’équipe brésilienne, disant : « Je nie avec véhémence les accusations. »

L’attaquant de United Mason Greenwood a été suspendu par le club alors qu’il faisait face à des accusations de tentative de viol et d’agression, qui ont finalement été abandonnées en février. Malgré cela, United a annoncé le mois dernier que Greenwood quitterait le club et le joueur a depuis rejoint l’équipe espagnole de Getafe en prêt.

L’ex-petite amie d’Antony l’a dénoncé à la police le 20 mai pour violences conjugales présumées, accusations qu’il a niées en juin et de nouveau lundi. Les médias brésiliens ont publié des échanges présumés entre les deux hommes, au cours desquels le joueur semble menacer et intimider la femme à plusieurs reprises.

L’instance du football brésilien a déclaré que l’affaire « doit faire l’objet d’une enquête » et que l’expulsion du joueur visait à le protéger, ainsi que la victime présumée et l’équipe nationale.

La police de Sao Paulo a confirmé à l’Associated Press qu’une enquête était en cours, mais n’a pas fourni de détails.

Le groupe de campagne End Violence Against Women Coalition a appelé à l’action après que les allégations contre Antony ont été révélées.

« Le monde regarde Manchester United pour voir comment l’un des plus grands clubs réagit à ces derniers rapports faisant état de violences domestiques », a-t-il déclaré. « Nous appelons une fois de plus la Premier League et la FA à prendre des mesures significatives car il est clair qu’il s’agit de Il ne s’agit pas d’incidents qu’ils peuvent prendre isolément, mais d’un modèle de comportement au sein d’une culture qui permet aux footballeurs de perpétrer des violences contre les femmes en toute impunité.

