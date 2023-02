Manchester United pourrait signer Kylian Mbappe du PSG, grâce à cette théorie farfelue

Manchester United n°7, Kylian Mbappé. Ça sonne bien, n’est-ce pas ? Et ce n’est peut-être pas entièrement au-delà des domaines du possible.

Lorsque le roi Kylian a signé ce contrat monstre avec le Paris Saint-Germain, il semblait qu’il s’était enfermé dans le club dans un avenir prévisible. Il est probablement le mieux rémunéré d’Europe, a son mot à dire sur la gestion du PSG et même le président français l’a convaincu de rester. Imaginez Rishi Sunak disant à Harry Kane de rester à Tottenham Hotspur.

Pourtant en octobre, Mbappe a apparemment changé d’avis sur son maintien en Ligue 1 (s’ouvre dans un nouvel onglet) – et nous sommes ici, une fois de plus, discutant de son avenir. Seulement cette fois, il y a en fait une destination viable sur les cartes…

Manchester United et le PSG pourraient être affiliés prochainement, comme l’a “référencé” Kylian Mbappé, lui-même

L’Instagram de Kylian Mbappe hier soir avait un message caché pour les fans de Manchester United (Crédit image : Aurélien Meunier – PSG/PSG via Getty Images)

Dans un Instagram (s’ouvre dans un nouvel onglet) post après la défaite du PSG contre le Bayern Munich en Ligue des champions, Mbappe a écrit en français : « Tout cela reste à faire. Bizarrement, cependant, lorsque vous traduisez cela, la matrice linguistique d’Insta ajoute: “L’équipe de Manchester United est maintenant au PSG.”

Mbappe ne ment pas, attention. United devrait recevoir une offre dans les prochains jours (s’ouvre dans un nouvel onglet) de l’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, propriétaire du PSG. Malgré les règles qui stipulent que deux équipes appartenant au même propriétaire ne peuvent pas s’affronter dans les compétitions de l’UEFA, selon le gardien (s’ouvre dans un nouvel onglet)“Une solution est recherchée, l’actuelle étant de démontrer que United ne serait pas administré par la même structure et le même personnel que le PSG”.

Marcus Rashford n’a pas non plus fait grand-chose pour calmer les rumeurs, commentant avec un emoji de feu, alors que les fans de United réfléchissaient à ce que tout cela signifiait.

Le Paris Saint-Germain préfère vendre à United qu’au Real Madrid

Dans un monde où Manchester United et le PSG ont tous deux des propriétaires qatariens, la perspective de voir Kylian Mbappe passer de l’un à l’autre devient un peu plus facile.

Sortie espagnole MARQUE (s’ouvre dans un nouvel onglet) dit que le PSG refuse de vendre son attaquant talismanique au Real Madrid, à la suite de la saga dans laquelle Mbappe les a presque rejoints sur un transfert gratuit – le PSG n’aime pas non plus traiter avec Barcelone, apparemment, après l’accord Neymar – laissant Liverpool comme le seul choix réaliste. Les Reds font l’objet d’un intérêt qatari, bien sûr – bien qu’il semble que leur propriété, FSG, ne recherche qu’un investisseur minoritaire, selon l’Athlétisme (s’ouvre dans un nouvel onglet)plutôt qu’une vente complète.

United, cependant, serait sous contrôle qatari à 100% si cette prise de contrôle se concrétisait. Ils auraient également un lien clair et évident avec le PSG, le club français étant peut-être plus disposé à sanctionner le transfert de Mbappe vers son club “sœur” non officiel, car il ne rompt pas les liens avec le vainqueur de la Coupe du monde. Qui sait? Peut-être que ce serait juste un accord de prêt – ou peut-être qu’il y aurait une clause pour ramener Mbappe à Paris un jour avant de terminer sa carrière au Moyen-Orient.

Et non seulement United aurait le PSG comme allié avec cette nouvelle prise de contrôle, mais surtout, ils auraient l’argent. Bien sûr, cela peut sembler déplacer la monnaie d’une poche à l’autre – mais quelqu’un doit payer le salaire de Mbappe et il n’y a pas beaucoup de clubs dans le monde qui peuvent se le permettre.

Mbappe, bizarrement, pourrait convenir à Erik ten Hag

Comment Manchester United fonctionnerait, si Kylian Mbappe était ajouté à l’équipe en ce moment (Crédit image : futur)

Il est facile de voir où Kylian Mbappe s’intègre dans cette équipe de Manchester United dès cette seconde – mais il est plus réaliste d’imaginer quels éléments de cette équipe vont rester dans l’ère Ten Hag et travailler à partir de là.

Lisandro Martinez, Casemiro et Bruno Fernandes, évidemment, ont au moins deux ou trois saisons de plus en tant que piliers de cette équipe, tandis que Luke Shaw et Tyrell Malacia à l’arrière gauche, Ten Hag a deux arrières latéraux qui peuvent fournir des courses qui se chevauchent le long du flanc gauche au-delà de l’ailier gauche. Mbappe en a besoin pour fonctionner sur l’aile gauche : la clé, cependant, est Rashford.

À Rashford et Mbappe, Ten Hag aurait deux attaquants qui excellent tous les deux dans la même chose : rompre avec le rythme et la force, et courir sur les défenseurs des flancs (les deux peuvent jouer à gauche, au centre ou à droite). Alors maintenant, imaginez ceci : United pourrait opérer avec Bruno derrière un front deux – rappelant le milieu de terrain diamant classique du début des années 2000 et ce Monaco avant deux dans lequel Mbappe a fait sa percée aux côtés de Radamel Falcao – ou plus réaliste, ils pourraient faire venir un attaquant d’élite dans le moule de ce que Wout Weghorst propose actuellement, plongeant plus profondément pour créer de l’espace pour Rashford et Bruno.

Rashford, Mbappe et Bruno sont une perspective assez effrayante: si United pouvait signer le prochain Roberto Firmino, ils pourraient à nouveau avoir une ligne avant de l’élite même. Cela repose sur beaucoup d’hypothèses… mais c’est certainement amusant à imaginer.