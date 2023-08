Manchester United pourrait réaliser une vente choc afin de décrocher le milieu de terrain de rêve: rapport

Manchester United pourrait être prêt à se séparer d’un joueur qu’il pensait conserver cet été, afin de recruter un joueur de son choix.

Les Red Devils ont commencé la fenêtre de transfert en déposant de sérieuses déclarations d’intention, en achetant Mason Mount, Andre Onana et Rasmus Hojlund pour plus de 160 millions de livres sterling combinés – mais les discussions sur davantage d’arrivées à Old Trafford ont été calmes ces dernières semaines.

Le manager Erik ten Hag va devoir vendre des joueurs pour acheter – et avec Ben Jacobs de CBS Sport récit DONNERMESPORT que la star de la Fiorentina Sofyan Amrabat souhaite déménager à Manchester United, le Néerlandais devra peut-être s’orienter vers des stars qu’il préfère ne pas.

Le milieu de terrain de la Fiorentina Sofyan Amrabat est recherché par Manchester United (Crédit image : Gabriele Maltinti/Getty Images)

Selon Fabrice Hawkins du point de vente français RMC Sport, il y a un intérêt pour Victor Lindelof du Stade Rennais. United préférerait de loin vendre Harry Maguire, Ten Hag omettant l’international anglais de l’équipe qui a perdu 2-0 contre Tottenham Hotspur la semaine dernière, mais avec plus d’intérêt pour Lindelof, United pourrait choisir de capitaliser sur cette décision afin d’amener quelqu’un de nouveau.

Jean-Clair Todibo de Nice a été lié ces dernières semaines, tout comme Marc Guehi de Crystal Palace. Selon Fabrizio RomanoMais Lindelof ne mène nulle part.

VIDÉO : Pourquoi Man United d’Erik Ten Hag ne fonctionne pas (encore)

Le gourou italien des transferts tweeté plus tôt dans l’année, l’Inter Milan et l’Atletico Madrid étaient tous deux intéressés par le Suédois, mais il semble que United soit désormais trop peu nombreux en défense pour envisager une vente. Lindelof a quitté le banc contre les Wolves lors de la première journée de la saison.

Ten Hag n’a que Raphael Varane, Maguire et Lindelof comme options d’arrière central droit, le vétéran Jonny Evans s’entraînant toujours avec le club. Il a utilisé Lisandro Martinez et Luke Shaw sur le côté gauche de son partenariat défensif depuis qu’il a pris le contrôle d’Old Trafford.

Victor Lindelof de Manchester United pourrait être sacrifié pour les joueurs qu’Erik ten Hag préfère (Crédit image : Marc Atkins/Getty Images)

En plus de vouloir un nouveau défenseur et un nouveau milieu de terrain, United souhaite ajouter un gardien de but suppléant à l’équipe avant la date limite.

Amrabat est valorisé à 30 millions d’euros par Marché de transfert.

Plus d’histoires de Manchester United

Actualités des transferts de Manchester United arrive à grands pas alors que nous entrons dans les dernières semaines de la fenêtre estivale.

Harry Maguire pourrait être l’un des sept joueurs qui quitteront Old Trafford d’ici la date limite. Entre-temps, une star vainqueur de la Coupe du Monde pourrait être sur le point de rejoindre United en provenance d’un autre poids lourd européen.

L’aperçu de la saison de Manchester United se demande pourquoi les Red Devils peuvent commencer à rêver de remporter à nouveau le titre de Premier League, tandis que les 91 autres clubs des quatre premiers niveaux du football anglais sont également examinés.