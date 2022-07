Manchester United pourrait faire une offre pour le défenseur la semaine prochaine

Manchester United pourrait faire une offre pour Denzel Dumfries de l’Inter Milan la semaine prochaine, a-t-on appris.

Dumfries s’est hissé au sommet du jeu européen après une campagne réussie pour l’Euro 2020.

Dumfries s’est aligné pour les Pays-Bas lors des derniers championnats d’Europe et a attiré l’attention avec ses courses en maraude sur la droite après un rôle d’ailier arrière.

Ses apparitions à l’Euro 2020 lui attireraient alors beaucoup d’attention lors du mercato d’été 2021, au cours duquel il est passé du PSV à l’Inter Milan.

Le joueur de 26 ans a depuis continué d’impressionner avec l’Inter, inscrivant cinq buts et cinq passes décisives en 33 matches de championnat la saison dernière.

Maintenant, au cours des dernières semaines, Manchester United a été crédité d’un intérêt pour l’arrière droit.

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

Selon Gazzetta dello Sport, Manchester United intensifierait son intérêt pour Denzel Dumfries la semaine prochaine.

Il est ajouté que les Nerazzurri sont prêts à vendre leur arrière star alors qu’ils cherchent à faire une vente majeure cet été, avec l’équipe d’Erik Ten Hag maintenant en lice pour faire une offre pour l’international néerlandais dès la semaine prochaine.

Mais cela ne se produira que si United peut décharger son propre arrière droit, Aaron Wan-Bissaka.

En termes de frais de transfert potentiels pour Dumfries, il est rapporté que l’Inter pourrait se séparer du défenseur pour environ 34 millions de livres sterling.

Cependant, le principal problème de United dans tout mouvement potentiel pour Dumfries serait probablement de se débarrasser de Wan-Bissaka plutôt que de payer le prix demandé par l’Inter.

Wan-Bissaka a prouvé qu’il n’était pas fait pour jouer régulièrement pour l’une des meilleures équipes de Premier League, mais son salaire est maintenant probablement trop élevé pour les équipes inférieures de la division qui pourraient s’intéresser à lui.

10 meilleurs milieux de terrain à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23

10 meilleurs défenseurs à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23