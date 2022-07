Manchester United pourrait faire bouger l’ailier de Chelsea

Hakim Ziyech s’est vu lié à un déménagement à Manchester United ce week-end.

Hakim Ziyech a signé pour Chelsea en 2020, acceptant de déménager en février avant de finalement rejoindre le club en juillet.

Les Blues auraient payé 36 millions de livres sterling pour débarquer le Marocain. À l’époque, cela semblait être une bonne affaire.

“The Wizard” était l’une des stars de l’Ajax depuis plusieurs années et avait montré son talent contre Chelsea lors d’un match nul en phase de groupes de la Ligue des champions, fournissant trois passes décisives lors d’un match nul 4-4 passionnant.

Cependant, depuis son déménagement en Angleterre, Ziyech a lutté pour la forme de manière constante.

Et avec l’arrivée de Raheem Sterling et l’empressement apparent de Chelsea à se renforcer sur le flanc droit – ils étaient fortement liés à Raphinha avant qu’il ne choisisse Barcelone – il semble évident que Ziyech n’a pas de véritable avenir sous Thomas Tuchel au Bridge.

Maintenant, comme mentionné ci-dessus, Ziyech a été lié à un déménagement à Manchester United.

Selon le journaliste de transfert Dean Jones, parlant à GiveMeSport, Manchester United pourrait faire un pas pour Ziyech cet été.

“Le transfert de Ziyech à l’AC Milan a un peu bégayé et si cette situation se prolonge, n’excluons pas l’idée que Ten Hag cherche à l’emmener à United à la place”, a déclaré Jones.

Ziyech était l’une des stars les plus remarquables de Ten Hag à l’Ajax avant son passage à Chelsea et comme Man United n’a pas trop d’options à l’heure actuelle, signer quelqu’un de la qualité de Ziyech pourrait être une affaire intelligente de United.

Bien sûr, il y a un risque que Ziyech continue d’être incohérent en Premier League, mais si quelqu’un peut le faire bien performer, c’est probablement Ten Hag.

