Manchester United pourrait être vendu par la famille Glazer si le prix est correct, déclare l’expert en sponsoring Ian George | Actualités du football

La famille Glazer pourrait vendre Manchester United à la suite du scandale de la Super League européenne et des protestations ultérieures des supporters si le prix d’un acheteur est « correct », selon l’expert du sponsoring de football Ian George.

Les fans ont publiquement exprimé leur mécontentement envers les propriétaires du club, qui ont acquis le club pour la première fois en 2005, depuis que United a annoncé son rôle dans son projet de rejoindre une Super League séparatiste, la colère envers la hiérarchie du club ayant augmenté parmi les sections de la base de fans.

Lors de la dernière manifestation, qui a vu le match de Premier League avec Liverpool à Old Trafford reporté, certains fans ont fait irruption dans le stade et sur le terrain alors qu’il y avait des affrontements avec la police. Le même après-midi, un groupe de fans a également manifesté devant le Lowry Hotel dans le centre-ville de Manchester où l’équipe United séjournait.

Le propriétaire de Manchester United, Avram Glazer, a refusé de s’excuser auprès des fans pour la tentative désastreuse de former une Super League européenne séparatiste, lorsqu’il a été approché par Sky News.



La correspondante américaine de Sky News, Sally Lockwood, a rencontré Avram Glazer en Floride et lui a offert la possibilité de répondre aux préoccupations des supporters, mais la femme de 60 ans a refusé de répondre à aucune de ses questions.

Ian George, un expert du sponsoring de football qui a eu des relations avec le bureau des Glazers, pense que si un acheteur est prêt à mettre une offre de plusieurs milliards de livres sur la table, il est possible que la propriété de United puisse passer entre des mains différentes. .

George a dit Actualités Sky Sports: « C’est mon opinion personnelle. Je pense peut-être que oui si vous regardez les clubs Big Six, avec les Glazers, je pense qu’à l’approche de 20 ans de propriété, certaines personnes penseront qu’il est temps de passer à autre chose.

« Il y aura un impact de la part des sponsors, il y a divers groupes de fans qui pensent que ‘assez c’est assez’. Il y a de fortes chances qu’ils vendent à un prix beaucoup plus élevé que ce qu’ils ont acheté. Mais j’aimerais garder cet équilibre, les Big Six ont été très bons pour le jeu en termes généraux.

Un fan porte une chemise avec un message « United Against Greed » alors que les fans se sont rassemblés pour protester contre la famille Glazer dimanche à Old Trafford



« Les fans n’aiment pas ce qu’ils ont vu récemment, mais ils aiment aussi que leurs équipes se débrouillent bien et ces propriétaires ont dépensé beaucoup d’argent. Les fans ne voudraient peut-être pas aller dans un modèle local appartenant à des fans où l’argent rentre dans le monde. club serait beaucoup moins.Je ne suis pas un grand fan du modèle allemand, c’est juste mon avis.

« Mais je crois que si le prix est correct, et il y aura une poignée de personnes dans le monde qui pourraient se permettre les deux, trois ou quatre milliards, ce qui sera sans doute un tarif requis. »

Les chiffres publiés en mars montrant leurs comptes du deuxième trimestre ont révélé que la dette de United était passée à 455,5 millions de livres sterling.

Ashley Young évoque les récentes manifestations des fans de Manchester United contre les propriétaires du club, la famille Glazer.



Le Manchester United Supporters ‘Trust, qui a écrit une lettre ouverte à Joel Glazer comprenant un « plan de réforme en quatre points’ ‘demandant un niveau accru d’implication des fans, a révélé que des milliers de fans avaient rejoint leur cause en tant que membres à part entière la semaine dernière. , beaucoup de ces supporters faisant également des dons. La grande augmentation du nombre de membres fait suite à l’effondrement de l’ESL et aux excuses ultérieures de Joel Glazer aux fans de United.

Keith Harris, ancien conseiller financier chez United et participant à l’offre des Red Knights d’acheter le club des Glazers en 2010, a exhorté les fans à continuer de protester et a déclaré Actualités Sky Sports ils devraient refuser d’assister aux matches.

L’ancien ailier de Manchester United, Lee Sharpe, n’est pas convaincu que la famille Glazer vendra le club, malgré les protestations des fans qui ont conduit au report du match de dimanche contre Liverpool.



« Nous verrons, les excuses ont été faites et nous arrivons vers la fin de la saison. Je pense que le début de la saison prochaine sera très intéressant. Mais il y a des affaires à faire je pense qu’avec un ou deux l’appétit pourrait être là si le prix est correct », a-t-il ajouté.

« Je pense que les récentes manifestations à Manchester United et à Arsenal ont certainement attiré l’attention des fans et des ‘Big Six’ et certains pourraient envisager d’investir s’ils parviennent à conclure le bon accord.

«C’est purement mon opinion, je n’ai pas parlé personnellement aux propriétaires, j’ai fait des recherches, mais je pense que si les gens sont prêts à payer le type de tarif requis, il pourrait y avoir des accords conclus mais nous devrons attendre et voyez, qui sait. «

Une bannière est placée à l’extérieur d’Old Trafford pour protester contre les propriétaires du club, les Glazers



Ole Gunnar Solskjaer: les protestations sont allées trop loin | Le club doit écouter les fans

Ole Gunnar Solskjaer a réitéré la nécessité d’écouter les supporters de Manchester United, mais a déclaré que les manifestations devaient être « civilisées » et a estimé que la manifestation anti-Glazer de dimanche « allait trop loin ».

Solskjaer a déclaré: « Ce fut une journée difficile pour nous. Bien sûr, nous voulions jouer, nous voulions battre Liverpool pour les fans parce que notre travail doit être d’obtenir de bonnes performances et de bons résultats sur le terrain.

« Comme je l’ai dit avant le match, nous devons écouter. Nous devons entendre la voix des fans.

«C’est le droit de chacun de protester. Cela doit être d’une manière civilisée.

«Malheureusement, lorsque vous entrez par effraction et que les policiers sont blessés, marqués à vie, c’est trop loin.

« Quand ça devient incontrôlable comme ça, c’est une affaire de police. Il ne s’agit plus de montrer vos opinions. »