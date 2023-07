Manchester United pourrait être surpris par la signature de l’attaquant vedette avec le PSG encerclé: rapport

Manchester United pourrait être battu à la signature d’un joueur avec lequel il aurait déjà convenu de conditions. Le PSG attend dans les coulisses et pourrait être prêt à se faufiler en cas d’effondrement potentiel.

Les Red Devils travaillent actuellement dur pour conclure un accord avec l’Inter Milan pour le gardien de but Andre Onana, ce qui signifie que leur concentration sur un nouvel attaquant n’est actuellement pas la priorité.

Harry Kane et Victor Osimhen ont tous deux été liés à Manchester United cet été, mais les développements récents signifient que les deux accords semblent peu probables. Cependant, il existe une alternative moins chère qu’ils recherchent, mais le PSG est prêt à les battre pour le transfert.

Selon le gourou des transferts Fabrice Romanoalors que Rasmus Hojlund reste en tête de liste de Manchester United pour un nouvel attaquant, et que les conditions personnelles ont déjà été convenues, aucune offre officielle à Atalanta n’a en fait été faite.

Romano écrit également que le PSG s’est renseigné sur la disponibilité de Hojlund, et l’équipe de Ligue 1 pourrait saboter tout accord potentiel pour que le Danois déplace Old Trafford avec une offre qui correspond aux demandes de 40 millions de livres sterling d’Atalanta.

Le rapport suggère cependant que Hojlund souhaite vivement déménager à Manchester United, où il semble qu’il soit automatiquement devenu l’attaquant partant d’Erik ten Hag.

(Crédit image : JURE MAKOVEC/AFP via Getty Images)

Le PSG a déjà annoncé cinq signatures cette fenêtre de transfert, avec Marco Asensio, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez et Kang-in Lee rejoignant tous le club. Les champions de France sont prêts à ajouter Hojlund à leurs rangs, battant Manchester United dans la foulée.

Comparé à Erling Haaland, Hojlund est une grande menace physique en attaque et un finisseur naturel. Après avoir perdu Lionel Messi et Mauro Icardi déjà cet été, le PSG a besoin d’un attaquant et pourrait faire un geste pour le joueur de 20 ans.

Marché des transferts valorise Hojlund à environ 40 millions de livres sterling qu’Atalanta veut pour lui, son potentiel étant une raison majeure de sa valeur.

(Crédit image : ANP via Getty Images)

Plus d’actualités sur Manchester United

Informations sur les transferts de Manchester United fait le tour, les Red Devils étant censés être à la recherche de plusieurs stars cet été.

Wonderkid Vitor Roque a été liétandis qu’une adolescente portugaise Joao Neves est sur le radar. United s’est également renseigné sur Theo Hernandezalors que Jadon Sancho a été mis en vente.

Entre-temps, Marcus Rashford semble prêt à rester avec un nouveau contrat exceptionnel.