Manchester United pourrait encore signer un attaquant cet été malgré l’accord avec Edinson Cavani, déclare Ole Gunnar Solskjaer | Actualités du football

Ole Gunnar Solskjaer dit que Manchester United pourrait encore être à la recherche d’un attaquant cet été malgré la signature d’Edinson Cavani.

Cavani a marqué un coup de foudre de 40 verges lors du match nul 1-1 de United avec Fulham devant 10000 fans de retour à Old Trafford mardi, son neuvième but en 10 matchs.

Mais quelques jours à peine après l’annonce de la demande d’Harry Kane de quitter Tottenham cet été, Solskjaer a déclaré à Sky Sports qu’il n’excluait pas une éventuelle signature d’un attaquant dans la fenêtre estivale, bien que Cavani s’engage pour une autre année au club.

« Nous cherchons à renforcer l’équipe bien sûr, a déclaré Solskjaer. » Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dont vous devez tenir compte lorsque vous formez une équipe.

« Je ne dis pas que si Eddie [Cavani] reste ce qui signifie que quelqu’un d’autre en position avancée ne rentrera pas. «

À propos de la disponibilité de Kane, Solskjaer a ajouté: « Je ne peux pas parler des joueurs d’autres équipes. Vous me connaissez assez bien, je ne pense pas que ce soit très respectueux d’une équipe. Il y a plein de bons joueurs là-bas – je pourrais dire [Lionel] Messi et [Cristiano] Ronaldo est intéressant, mais je ne peux pas en parler, tu le sais. «

Image:

Harry Kane a demandé à quitter Tottenham cet été



Lorsqu’on lui a demandé lors de sa conférence de presse d’après-match s’il excluait de recruter un attaquant, Solskjaer a ajouté: « Non, bien sûr que je ne peux pas. Oui, Edinson a signé mais combien de bons attaquants avons-nous eu dans ce club et je ne peux pas. disons que nous ne signons pas un attaquant.

« Bien sûr, non pas parce que nous construisons, nous travaillons pour une meilleure équipe. Nous sommes les trois premiers deux ans sur le rebond, mais nous ne sommes nulle part où nous voulons être. Donc, j’espère que nous nous retrouverons avec une équipe plus forte lorsque nous commençons la saison prochaine et soyons plus cohérents et défions ceux qui nous attendent. «

Maguire « n’a pas l’air bien » pour la finale de la Ligue Europa

Image:

Harry Maguire était avec des béquilles pour regarder Manchester United à Old Trafford mardi soir



Avant la finale de la Ligue Europa le 26 mai à Gdansk contre Villarreal, Solskjaer a déclaré que ce n’était « pas beau » pour le capitaine Harry Maguire et sa blessure à la cheville.

Maguire a subi des dommages aux ligaments de la cheville contre Aston Villa plus tôt ce mois-ci, et Solskjaer avait déclaré au cours du week-end qu’ils feraient un appel de dernière minute au défenseur anglais avant la finale.

Solskjaer a également fourni une mise à jour sur l’attaquant Anthony Martial et sur les coups mineurs de Scott McTominay et Fred.

«Nous avons 10 jours, donc j’espère que tout le monde sera disponible aujourd’hui. Harry [Maguire] nous travaillons sur [but] n’a pas l’air génial. Anthony [Martial] nous avons encore un peu d’espoir. »

« Nous avons eu quelques joueurs qui ont eu des coups et des blessures aujourd’hui avec Scott [McTominay] et Fred. Alors je vais voir comment ils sont. Malheureusement, Scott a dû se détacher et Fred n’a pas l’air super quand il marche maintenant.

« Nous devons régler certaines choses »

















3:01



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match nul de Manchester United avec Fulham en Premier League.



United termine la saison hors de forme, ne prenant qu’un point sur ses trois derniers matchs, tous à domicile, et Solskjaer admet que son équipe est fatiguée et doit régler quelques points.

«C’est formidable d’avoir les fans, le buzz, l’énergie, mais je ne pense pas que nous ayons donné la performance qu’ils voulaient et méritaient. Nous avons eu de bons sorts mais pas assez.

« Nous étions trop lâches, donnant le ballon trop souvent, essayant la passe fantastique, le film, peut-être que c’est parce que la foule est arrivée et que nous voulions les divertir. Ils seraient plus amusés si nous jouions correctement et marquions des buts.

« Nous savons que nous sommes à la fin d’une saison, nous sommes fatigués, nous avons besoin de quelques minutes, pour nous reposer, car nous devons être prêts pour le dernier match de la saison, c’est le plus important maintenant. »

«Tout à fait parce que nous avons perdu huit points dans une période où nous devrions rebondir, entrer dans le prochain match, attendre avec impatience, attendre la finale avec impatience et entrer dans cette confiance.

« Nous devons régler certaines choses, arrêter d’essayer d’être le batteur du monde et simplement jouer en équipe. »

« N ° 1 à gagner avant la finale »

Image:

Henderson et David de Gea sont en compétition pour être le n ° 1 de Manchester United



David de Gea n’a fait que son deuxième départ en Premier League depuis février lors du tirage au sort avec Fulham, en remplacement de Dean Henderson.

Et les meilleurs clubs d’Europe semblent prêts à se battre pour Henderson cet été, alors que son avenir à Old Trafford est en jeu.

Avant le match, Solskjaer a déclaré que la place de n ° 1 pour la finale de la Ligue Europa était toujours à gagner.

«C’était au tour de David de jouer maintenant. Bien sûr, il a joué en Europe, Dean a joué la plupart des matchs de championnat, donc pour moi, il est important d’avoir deux gardiens prêts pour la finale.

Lorsqu’on lui a demandé qui jouera le 26 mai, Solskjaer a déclaré: « C’est à gagner, bien sûr que ça l’est, je me déciderai après ces deux matches de championnat. »

Et après?

Le dernier match de la saison en Premier League de Manchester United aura lieu dimanche aux Wolves à 16 heures, avant leur finale de la Ligue Europa le mercredi 26 mai contre Villarreal à Gdansk à 20 heures.

Fulham termine sa campagne de Premier League à domicile à Newcastle à 16 heures dimanche.