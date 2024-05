Manchester United pourrait dépenser seulement 14 millions de livres sterling pour la refonte de l’arrière droit après la décision de Jeremie Frimpong

Manchester United serait sur le point de subir un changement majeur dans son département d’arrière droit cet été.

United se prépare pour ce qui devrait être une fenêtre de transfert estivale chargée à Old Trafford. Sir Jim Ratcliffe et Ineos Group supervisent leur première fenêtre estivale depuis qu’ils ont pris le contrôle des opérations footballistiques à United plus tôt cette année.









L’avenir d’Erik ten Hag a fait l’objet de spéculations tout au long de la saison. Malgré l’incertitude, United continue d’être lié à plusieurs nouvelles recrues potentielles pour la fenêtre estivale, alors qu’il y a également des rumeurs d’un départ potentiel.

Selon Le soleil, Aaron Wan Bissaka s’apprête à faire ses adieux à United cette semaine. L’avenir de Wan-Bissaka a fait l’objet de spéculations, le contrat de l’arrière droit devant durer jusqu’en 2025 après que United a activé l’option de prolonger son contrat d’un an en janvier.

Cependant, il semble que Wan-Bissaka ne fasse pas partie de la vision à long terme de Ratcliffe et Ineos. Le rapport affirme que United est prêt à autoriser Wan-Bissaka à quitter le club cet été et qu’il écouterait des offres de l’ordre de 20 millions de livres sterling.

HOMMES Sport Selon nos informations, seuls quatre joueurs de United n’ont pas été inscrits sur la liste des transferts cet été. Rasmus Hojlund, Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho et Andre Onana seraient les seuls joueurs qui ne sont pas disponibles pour un transfert.

Ailleurs, il a été rapporté que Jérémie Frimpong serait de plus en plus susceptible de quitter le Bayer Leverkusen cet été. United est fortement lié à une décision de Frimpong, qui a aidé Leverkusen à remporter son tout premier titre en Bundesliga cette saison.





Selon un média allemand Image de sport, Frimpong est favorable à un éloignement de Leverkusen plutôt que de rester dans le club dirigé par Xabi Alonso. Il a été rapporté que Frimpong avait une clause libératoire dans son contrat d’une valeur de 40 millions d’euros (34 millions de livres sterling), ce qui ne ferait qu’augmenter la probabilité que le défenseur quitte Leverkusen.

United n’est pas le seul club à avoir été crédité d’un intérêt pour la signature de Frimpong. Le Bayern Munich, le Real Madrid et des clubs anonymes de Premier League seraient également en lice pour l’arrière droit.