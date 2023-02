Manchester United pourrait démolir Old Trafford après la prise de contrôle du Qatar: rapport

Manchester United pourrait démolir Old Trafford si une prise de contrôle qatarie réussit au club.

Les Red Devils s’attendent à une offre pour le club dans les prochains jours, les propriétaires de la famille Glazer fixant une date limite à la mi-février pour s’intéresser aux 13 fois champions de Premier League. En cas de succès, les propriétaires du Moyen-Orient contrôleraient United, Manchester City et Newcastle United – trois des quatre premiers actuels.

Il a été question de remettre à Erik ten Hag un énorme cagnotte de transfert avec lequel former son équipe – bien que les plans du stade soient peut-être les plus intrigants.

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, pourrait être sur le point de recevoir une manne de transfert (Crédit image : Manchester United via Getty Images)

Le courrier (s’ouvre dans un nouvel onglet) déclare que plus de 2 milliards de livres sterling pourraient être injectés pour “réaménager Old Trafford, ou abattre le lieu emblématique et construire une nouvelle installation à la pointe de la technologie”.

Dans le passé, ancien capitaine du club Gary Neville a déclaré que le stade « rouille » (s’ouvre dans un nouvel onglet)fournissant une métaphore de la propriété des Glazers d’un club qui a stagné après une décennie sans trophée de Premier League.

Neville a également déclaré que il soutiendrait un plan pour abattre le sol (s’ouvre dans un nouvel onglet)bien qu’Old Trafford soit actuellement le plus grand stade de football de clubs d’Angleterre. Les sièges d’entreprise sont sur le point d’être supprimés (s’ouvre dans un nouvel onglet) de Stretford End sous la surveillance des Glazers.

Le stade ultramoderne de Tottenham Hotspur – l’un des plus récents à avoir ouvert ses portes en Premier League – a coûté près d’un milliard de livres sterling à construire. United ayant un projet d’une valeur deux fois plus élevée livrerait très probablement le plus grand stade d’Angleterre.

Gary Neville a déclaré que United devait mettre à jour Old Trafford (Crédit image : Christopher Furlong/Getty Images)

Certaines parties d’Old Trafford sont difficiles à étendre ou à réaménager, en raison d’une ligne de train derrière le sol lui-même.

Parallèlement à une offre basée au Qatar, United attend l’intérêt de Sir Jim Ratcliffe (s’ouvre dans un nouvel onglet)propriétaire de Nice en Ligue 1 et star de l’UFC Conor Mc Gregor (s’ouvre dans un nouvel onglet) – qui prétendent tous deux être des partisans de longue date de United.

Des offres formelles doivent être soumises pour acheter United. Le club a eu une fenêtre calme en janvier mais a fait venir Marcel Sabitzer le jour de la date limite après que Christian Eriksen ait subi une blessure à long terme.

